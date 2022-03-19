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Sedef Hastalığına Hangi Vitamin İyi Gelir?

Sedef hastalığı için omega-3 almadan önce doktorunuzla konuşun. Takviyenin yüksek dozları mide bulantısına, ishale veya diğer sindirim sorunlarına neden olabilir.

19 Mart 2022 Cumartesi 19:53
Sedef Hastalığına Hangi Vitamin İyi Gelir?
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Şehir yaşamı ve stres, insanlarda Sedef hastalığının yayılmasına sebep oluyor. Özellikle ekonomik koşullar aile içi ilişkilere yansıyınca bireylerdeki stres oranı daha da artıyor. Artan bu stresle birlikte aile içi çatışmalar başlıyor. Bu çatışmaları hal ve davranışlarına yansıtmayanlar, büyük oranda Sedef hastalığına yakalanma riski ile karşı karşıya kalıyorlar.

Sedef hastalığı, oluşan stresten dolayı Karaciğerin iflası ile baş gösterir. Peki buna karşı bir çözüm var mıdır?

Sedef Hastalığı Tedavi Edilebilir mi?

Omega-3 takviyesi, sedef hastalığı için popüler bir doğal ilaçtır. Omega-3'lerin cilt ve kardiyovasküler sağlığı iyileştirmek de dâhil olmak üzere çeşitli sağlık yararları olduğu gösterilmiştir.

Omega-3'ler sedef hastalığını tedavi edebilir mi?

Çalışmalar, omega-3'lerin sedef hastalığı semptomlarını hafifletebileceğini göstermiştir. Amerikan Dermatoloji Akademisi Dergisi'nde yayınlanan bilimsel araştırmaların kapsamlı bir incelemesi, 15 çalışmanın 12'sinde omega-3'lerin insanlarda sedef hastalığı semptomlarını hafiflettiğini ortaya koydu. Yararları arasında cilt kızarıklığı, kaşıntı ve iltihabın giderilmesi yer aldı bu araştırmada.

Araştırmacılar, ağızdan alındığında omega-3'lerin 3 ay veya daha uzun süre alındığında en etkili olduğuna inanıyorlar. Sedef hastalığı olan kişiler genellikle kardiyovasküler hastalıktan muzdariptir ve omega-3'ler bu tür durumlardan ölüm riskini azaltabilir.

Mevcut diyet kılavuzları, diyetteki deniz ürünlerinin kalp hastalığı riskini azalttığını belirtmektedir. Ayrıca obezite riski de azalır. Ayrıca, birçok çalışmanın katılımcılara yüksek dozlarda omega-3 verdiğini veya enjeksiyon veya intravenöz sıvılar yoluyla omega-3 enjekte ettiğini belirtmek önemlidir. Sonuç olarak, sonuçlar her zaman insanların günlük yaşamlarında deneyimleyebileceklerini yansıtmaz.

Omega-3 - Dozaj Nedir?

İlk adım, takviyelerinizin dengeli bir EPA (eikosapentaenoik asit) ve DHA (dokosaheksaenoik asit) içerdiğinden emin olmaktır. Çoğu balık yağı takviyesinde bulunurlar.

Diyet kılavuzları, haftada yaklaşık 226 gram balık veya diğer deniz ürünleri veya yaklaşık 250 miligram EPA ve DHA yemenin kardiyovasküler hastalıktan ölme riskini azaltabileceğini belirtmektedir.

San Francisco'daki Califonia Üniversitesi'nde dermatolog olan Wilson Liao, Ulusal Psoriasis Vakfı' adına yaptığı çalışmalarda, insanların omega-3 almasını tavsiye ediyor.

Dr. Wilson Liao, "İnsanlar takviyeleri denemek isterse, sekiz hafta boyunca günde bir gram EPA ve yarım gram DHA öneririm. Bu süre zarfında cilt durumlarında iyileşmeler fark edecekler” diyor.

Daha fazla fayda için, omega-3'ler yemekle birlikte veya hemen sonra alınmalıdır. Sedef hastalığı için omega-3 almadan önce doktorunuzla konuşun. Takviyenin yüksek dozları mide bulantısına, ishale veya diğer sindirim sorunlarına neden olabilir.

Sedef hastalığı için en iyi omega-3 kaynakları

Omega-3'lerin en iyi kaynakları üzerinde araştırmalar halen devam etmektedir. Takviyeler, özellikle balık veya deniz ürünlerini sevmeyenler için kullanımı daha uygundur.

Bununla birlikte, omega-3'ler diyet gıda kaynaklarından alındığında vücut tarafından daha iyi emilir.

Sağlıklı Omega 3 Kaynakları Nelerdir?

       Somon;

       ringa;

       sardalye;

       orkinos balıkları.

       ceviz;

       Keten tohumu yağı;

       chia tohumları ilk başta tavsiye edilen ürünlerdir.

Sedef hastalığı için hangi omega-3 kaynağının en iyi olduğunu gösteren bir araştırma henüz yok.

Bir kişinin tercihine bağlı olarak, birçok eczanede bulunan bir dizi popüler omega-3 takviyesi arasından seçim yapabilirler.

Omega 3’ün Sedef İle İlgili Sonuçları Nedir?

Bir inceleme çalışması, balık yağı takviyelerinin, sedef hastalığı olan kişiler için diğer üç takviye ile karşılaştırıldığında daha iyi sonuçlar verdiğini göstermektedir: D vitamini, B-12 vitamini ve selenyum.

Başka bir çalışma, omega-3 yağ asitlerinin antidepresanların etkilerini arttırdığını iddia ediyor .

Son Güncelleme: 19.03.2022 21:06
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SedefSedef HastalığıOmega 3Kardiyovasküler HastalığıKaraciğer
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