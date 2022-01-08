Reflü nedir? Reflüye iyi gelen 16 besin nelerdir ?

Reflü hastalığı kişilerde, midede ağrı, yanma, ekşime, spazm, ağızda acımsı, ekşi ve tuzlu bir tadın oluşması gibi rahatsızlıkların yaşanmasına neden olur. Kişileri fazlasıyla rahatsız eden bu sorunların kişinin yaşam kalitesini de düşürmektedir.

Reflü rahatsızlığından ortaya çıkan sorunlardan kurtulmak için birkaç doğal besin bulunuyor. Söz konusu besinlerle kişilerin reflüden dolayı yaşayabilecekleri sıkıntılardan kurtulmaları mümkündür. İşte reflüye iye gelen 16 besin;

Omega – 3 balık yağı

Yulaf

Kavun

Haşlanmış patates

Şeftali

Papatya

Kaygan karaağaç

Hatmi çiçeği

Meyan kökü

Zerdeçal

Brokoli

Kereviz

Lahana

Mayısdanoz

Aloe vera

Zencefil

Omega -3 balık yağı ve reflüye faydaları

Omega – 3 balık yağının reflü rahatsızlığını birçok faydası vardır. Omega – 3 balık yağı, hem demir hem de omega bakımından oldukça zengindir bu yüzden de reflü ağrılarının tedavisi için kullanılır. Tüketildiğinde midedeki rahatsızlıkların engellenmesine yarayan balık yağının yerine az yağ kullanılarak pişirilen balık da kullanılabilir.

Yulaf ve reflüye faydaları

Midenin kolaylıkla enzimlediği ve sindirim açısından çok kolay tüketilen yulaf, reflü oluşumunun engellenmesinde oldukça başarılı ve reflü rahatsızlığını birçok faydası bulunan bir besindir. Yulafın yanında yulaf ürünlerinin tüketilmesi de reflüyle mücadelede fazlasıyla etkilidir.

Kavun ve reflüye faydaları

Kavun, mide asidi sorununa iyi gelen besinler arasındadır ve kavunun reflüye yararı saymakla bitmez. Reflü rahatsızlığı olanlar kavun tükettiklerinde rahatsızlıklarının geçeceğini görecekler. Kavunun en önemli özelliği tüketildiğinde mideyi yıkamış gibi temizleyerek sindirim sisteminde yaşanan sıkıntıları kontrol altını alıyor olmasıdır. Bundan dolayı reflü rahatsızlığı olanlar sık sık kavun tüketmeliler.

Haşlanmış patates ve reflüye faydaları

Nişasta bakımından çok zengin olan haşlanmış patates reflü hastalığının tedavisinde kullanılır. Patates haşlandığı zaman ortaya çıkan yağ asit düzenleyici etkisiyle reflünün tedavisini kolaylaştırır. Fakat patates asla yağ içinde kızartılıp tüketilmemelidir.

Şeftali ve reflüye faydaları

Lif açısından çok zengin meyveler arasında olan şeftalinin sindirilmesi kolaydır ve içerisinde asit bulunmaz. Tok olunduğunda tüketilirse mide asidinin dengelenmesine yarayan şeftali, midedeki reflüden dolayı yaşanan yanmanın geçmesine yarar.

Papatya ve reflüye faydaları

Rahatlatıcı etkisiyle bilinmekte olan papatya, reflü tedavi edilirken de sık sık kullanılır. Papatya içinde bulunan birtakım bileşenler, uçucu yağlar ve alfa bisabolol ismi verilen maddenin sayesinde reflüden oluşan kas spazmları engellenir. Ayrıca, yemekten sonra şişlik, gaz ve ishal gibi rahatsızlıkların tedavisinde de papatya kullanılır.

Kaygan Karaağaç ve reflüye faydaları

Bitkisel reflü tedavi sürecinde çok fazla kullanılan kaygan karaağacın iltihap, ateş ve deri yaralarına çok fayda sağlar. Bitki kullanılırken genel olarak ağaçtaki iç kabuklar tercih edilir. Ancak kaygan karaağaç diyabet ile kronik rahatsızlığı bulunanlar tarafından kullanılmamalı.

Hatmi çiçeği ve reflüye faydaları

Reflünün tedavi edilmesinde en çok etkisi olan bitkilerden biri hatmi çiçeğidir. Hatmi çiçeğinin kullanım alanı sindirim ile solunum sistemi hastalıklarıdır. Reflüden dolayı oluşan tahrişin ortadan kalkmasını sağlayan hatmi çiçeğiyle midedeki yanma da geçer. Hatmi çiçeğinin çayı yapılarak tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

Meyan kökü ve reflüye faydaları

Reflü ile ülser rahatsızlıklarından rahatlatıcı etkiye sahip olan besinlerden birisi de meyan köküdür. Meyan kökü, sindirim sistemi korunması ile solunumda oluşan balgamın temizlenebilmesi için sık sık kullanılır. Fakat bu bitki uzun süreli olarak kullanılmamalı. Uzun süreli kullanım sonucunda kalp ile böbreklerde sorun yaşanabilir.

Zerdeçal ve reflüye faydaları

Etkili bir antioksidan kaynaklarından olan zerdeçal, reflüyü tedavi etmek için sık sık kullanılmaktadır. Zerdeçalla, gaz ile şişkinlikler alınır ve böylece reflüden oluşan rahatsızlıklar geçer.

Brokoli ve reflüye faydaları

Reflü tedavisinde fazlasıyla etkisi bulunan brokoli, midedeki yanmayı da azaltır. Ana yemekte tüketilen brokoli ile sindirim sistemi düzene girer ve cilt sağlığı korunur.

Kereviz ve reflüye faydaları

Kalori bakımından düşük olan kereviz, reflü hastalığı olanlar tarafından muhakkak sık sık tüketilmelidir. Sindirim sistemine pek çok yararı bulunan kerevizi, haşlayıp salataların içinde kullanabilirsiniz. Hazmın kolaylaşmasını sağlayan kereviz ayrıca midedeki yanmanın da geçmesini sağlar.

Lahana ve reflüye faydaları

İçerisindeki C vitamini ve demirden dolayı pek çok hastalığın tedavisinde kullanılmakta olan lahana, reflü hastaları tarafından da muhakkak tüketilmesi gereken besinlerdendir. Asit açısından düşük orana sahip olan lahana, sindirim sistemi düzenlemede, mide yanması ve ağrılarında oldukça etkili bir besindir.

Mayısdanoz ve reflüye faydaları

Midedeki oluşan aside faydası herkes tarafından bilinen maydanoz, çiğ veya salata içerisinde tüketilebilir. Ağızın içinde oluşan yaraların iyileşmesinde de güçlü etkiye sahip olan maydanoz, midede yaşanan yanmanın giderilmesinde çok faydalıdır.

Aloe vera ve reflüye faydaları

Doğal bir iyileştirme özelliği bulunan aloe vera, mide asidi tedavisinde çok etkilidir. Yemekler içerisinde minimum miktarda kullanılabilecek aloe vera ile sindirim sistemini korumak çok kolaydır.

Zencefil ve reflüye faydaları

Mide asidi tedavisinde en çok etkisi olan besinler arasında yer alan zencefil, reflü hastaları tarafından sık sık tüketilmelidir. Mide rahatsızlıklarının tedavisinde kessin çözümler sunan zencefil, çay veya yemeklerin içerisinde kullanılabilir.