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Pfizer/BioNTech'ten Omicrona savaş açacak aşı müjdesi!

Güney Afrika’da ortaya çıktıktan sonra kısa sürede tüm dünyaya yayılan Omicron varyantına karşı Pfizer/BioNTech’ten sevindiren bir açıklama geldi. Omicron varyantına karşı başlatılan aşı çalışmalarında neredeyse sona gelindiğini söyleyen Pfizer CEO'su Albert Bourla, aşının çıkacağı tarihi de duyurdu.

12 Ocak 2022 Çarşamba 12:18
Pfizer/BioNTech'ten Omicrona savaş açacak aşı müjdesi!
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Koronavirüs salgınına karşı başlatılan aşılama uygulamaları devam ederken ortaya çıkan Omicron varyantı, salgının bitmeyeceği yönünde yaşanan tedirginliği tekrardan yükseltti. Küresel alanda uygulamaya alınan aşılama çalışmalarında bir kaç ay önce neredeyse kontrol altına alınan salgın yeni varyantlardan dolayı bir çok ülkede alarm verilmesine neden oldu.

PFİZER CEO'SUNDAN OMİCRONA KARŞI AŞI MÜJDESİ

Türkiye'ye de görülen Omicron varyantı ile ilgili sevindiren bir açıklama yapan ilaç şirketi Pfizer/BioNTech, daha önceden geliştirdiği koronavirüs aşısı ile salgının azalmasına ön ayak olduğu aşının Omicron varyantına karşı da etkili olması için başlattıkları çalışmalarda neredeyse sona gelindiğini duyurdu.

Pfizer CEO'su Albert Bourla, katıldığı bir konferansta Mart ayı içerisinde ABD'li yetkililer ile bir görüşme yapacaklarını ve yeniden modifiye edilmiş koronavirüs aşısının onayı hakkında bir toplantı yapacaklarını söyledi. Onayın alınmasının hemen ardından aşının üretimine başlanacağını belirten Bourla, daha sonra pazara sunulma aşamasına geçeceklerini kaydetti.

Koronavirüse karşı yaptırılan iki doz aşının etkisinin yetersiz olduğunu savunan Bourla, aşının mutlaka 3 doz olarak uygulanmasını tavsiye ettiklerini de sözlerine ekledi.


Son Güncelleme: 12.01.2022 12:18
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BioNTechOmicron AşısıAşı TarihiYeni Koronavirüs Aşısı
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