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Özel hastanelerde göz ameliyatı ücretleri ne kadardır?

Ülkemiz som yirmi yılda sağlık alanında önemli dönüşümler yaşadı. Sağlık alanında yapılan yatırımlar vatandaşlarımızın sağlık hizmetine ulaşmasını daha çok kolaylaştırdı. Özel hastanelerde bu gelişmelerden payını almış durumda. Vatandaşlarımızın en çok merak ettiği ise özel hastanelerde göz ameliyatlarının ne kadar olduğu. Özel hastanelerde göz ameliyatları ne kadar? Sizler için derledik.

29 Ocak 2022 Cumartesi 22:09
Özel hastanelerde göz ameliyatı ücretleri ne kadardır?
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Sağlık alanında alanında yaşanan gelişmeler gözlerde sorun yaşayan vatandaşlarımızın ameliyat olmaya itti. Özel hastaneler ileri düzeyde teknoloji ile son sistem aletlerle göz ameliyatlarını gerçekeştiriyor.

Doğduğumuz andan ölümümüze kadar göz sorunları insanların birinci dereceden etkilemeye devam ediyor. Bu ameliyatları devlet hastaneleri de yapsa da bazı ameliyatlar özel hastaneler de gerçekleştirilebiliyor.

Gözlerde rahatsızlık yaşadığınızı düşünüyorsanız ilk iş olarak bir göz doktorundan randevu alıp muayane olmanız gerekir. Muayane de size bazı testler uygulanacaktır. Testler sonucunda doktorunuz size gerekli işlemlerin yapılması için hazır olmanızı isteyecektir.

Göz hastalıkları genetik ve çevresel faktörlerden oluşabilir. Altı çeşit göz ameliyatı vardır. Bunlar; Glokom ( Göz Tansiyonu ), Katarakt ( Göze Perde İnmesi ) Renk Körlüğü, Şaşılık, Alerjik Konjonktivit ve Ektropiyum'dur. 

Göz tedavisinde doğru tanı ve yöntem oldukça önemlidir. Tüm detayları ile birlikte göz muayenesi yapılmalıdır. Doğru tanı konmayan tedavilerde gözlerde daha ileri sorunlara yol açabilir. 

Gözlerinde astigmat, miyop ve hipermterop gibi hastalıklar olanlar gözlük kullanmalarına gerek kalmadan ameliyat ve lazer ile problemler çözülebilir.

PRK; 4 bin 250 ila 14 bin arasında değişmektedir. Lasık ise 3.500 ila 8.000 bin arasında.  İ-lasık ameliyatında ise 5.000 binden başlayan fiyatlar on bir bin liralara kadar çıkabiliyor. En son olarak Femto Lasık operasyonu da üç bin ila yedi bin arasında değişen fiyatları oluyor.

Trofikal iç lens  işleminde dört bin ila yedi bin arasında fiyat değişimleri olabiliyor. Fakik göz içi lens ise üç bin beş yüz ve altı bin TL'yi bulan fiyatlar oluyor. 

Ameliyatlara karar verilmeden önce detaylı bri şekilde muayane doktorunuz tarafından yapılır ve konea kalınlığjna göre ameliyata karar verilir. Göz ameliyaları hastane ve doktorlara göre değişebilir. Ama para vermek istemeyenler eğitim araştırma hastanelerinde, devlet hastanelerinde veya üniveriste hastanelerinde ameliyat olabilirler. Göz lazer ameliyatı yapan hastaneler ise şunlar; Veni Vidi Göz Hastanesi, İdealtepe Göz Hastanesi, Özel eskişehir Göz Merkezi, Özel Çağın Göz Hastanesi, Özel Ritina Göz Hastanesi, Özel Marmara Göz Merkezi, Bursa Göz Merkezi, Özel Kudret Göz Merkezi, Medcal Park Hastanesi, Acıbadem Hastanesi ve Medicana Hastanesidir. Bu hastanelerde muayane ücret karşılığında ameliyat olabilirsiniz.

Katarakt ameliyatı ise uzak veya yakını görmede sorunlar yaşayan hastalar için yapılır ki bunu yapan hastanelerde sayısı oldukça azdır. Yukarı da saydığımız hastanelerin çoğu bu ameliyatı yapıyor ama fiyatları hastaneyi arayarak öğrenebilirsiniz.

Özel hastanelerde muyane ücretleri de yüz TL ila üç yüz TL arasında değişmektedir.



Son Güncelleme: 29.01.2022 22:09
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Anahtar Kelimeler:
özel HastaneGöz Ameliyatı
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