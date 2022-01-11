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Özel hastanelerde burun estetik ameliyatları ne kadar?

Burun estetiği yaptırmak isteyenler, özel hastane ve devlet hastanesine başvuru yapmaya devam ediyor. 2021 Özel hastanelerde burun estetik ameliyatı ne kadar? Devlet hastanelerinde burun estetiğinden ücret alınıyor mu? Merak edilen soruların yanıtı haberimizde!

11 Ocak 2022 Salı 12:26
Özel hastanelerde burun estetik ameliyatları ne kadar?
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Yaz aylarınında yaklaşmasıyla birlikte estetiğe olan ilgi artmaya başladı. Burun estetiği yaptırmak isteyenlerin özel hastane ve devalet hastanelerinde ücret farkı ya da ödenen tutardaki farklılıkları intenetten sıkça araştırıyor. Bizde siz kıymetli okurlarımıza özel hastanede burun estetik ameliyat ücretleri hakkında bilgi vermeye devam ediyoruz. Özel hastanelerde doktordan doktora, bulunduğunuz şehirdeki hastanelere göre bile ücret konusunda değişiklik görülebilir. Ortalama olarak belirteceğiz bu rakamları, yine de bulunduğunuz şehirde istediğiniz doktora burun estetiği yaptırmak isterseniz detaylı bilgi sahibi olmanızı tavsiye ederiz. 

Bu ameliyatı SGK'nın karşılaması için belirli şartları bulunuyor. Sağlık nedeniyle yapılan ameliyatların SGK tarafından karşılanması olurken, estetik amaçlı olan ameliyatlarda belirli şartları karşılaması lazım. Devletin bu ameliyatların yarısını karşıması için 2.000 TL ve 5.000 TL civarında ödeme yapılır. Hastane ve doktora göre fiyatlarda değişiklik yaşanabilir. 

Estetik amaçlı yapılan operasyonlarda Devlet Hastanelerinde olacak ise bunun bir ücreti oluyor, SGK isenizde değişiklik gösterebilir ama tahmini 1.000 TL veya 2.000 TL arasında olabilir. Sağlık açısından yapılması gereken bir ameliyat ise de bu durum yine farklılık arz edebilir. 

Güncel olarak Özel Hastane ücretleri ise değişmektedir. Tahmini rakamlar 3.000 TL ile 13.000 TL arasında olabiliyor. Yine şehir, seçtiğiniz hastane ve doktora göre rakamlar değişebilir. 

Ücretsiz olduğu durumlar ise şunlardır; kırılma, kaza ve yaralanmadır. Kendi isteğinizle tamamen estetik açıdan istediğiniz ameliyatın ücretini SGK karşılamaz.

Şehir bazında değişen ameliyat ücretlerinde rakamlar şu doğrultuda yer alır; İzmir 6-8 bin arası, İstanbul 8-10 bin arası, Bursa 7-10bin arasında gibi rakamlar vardır. Araştırılması ve bizzat hastane, doktor üzerinden fiyat alınarak işleme başvurulmasını öneririz. 

Kaza, yaralanma gibi durumlarda SGK devreye girdiği için ödemeyi yapar. 

Burun estetik teknikleri bulunuyor; revisyon, 3d burun, 3d mask, hologram, finesse, kompozit, tamponsuz gibidir. 

Burun estetik yöntemleri vardır; kapalı ve açık şekilde yapılır. 

İstanbul'da burun estetik ameliyatları en az 7.000 TL en fazla 20.000 TL'dir. Estetik doktorunda ise bu rakamlar en az 8.000 TL ve 25.000 TL'dir. 

İzmir'de burun estetik ameliyatları en az 6.000 TL en fazla 8.000 TL'dir. Estetik olarak ise 9.000 TL ve 13.000 TL'idir. 

Bursa'da bu rakamlar 8.500 TL ve 12.000 TL olarak değişir. 

Ankara'da ise 8.000 TL ve 12.000 TL arasındadır. 

Birçok burun estetik ameliyatları vardır; İple burun estetiği, lazerle burun estetiği, kemerli burun estetiği, revizyon burun estetiği gibi türleri bulunur. 

Burun estetik ameliyatı olmak istiyorsanız önceliğiniz bir estetik ve KBB uzmanı ile birlikte bu işe tahlillerden ve röntgenlerden başlayacaksınız. Sancılı bir süreç ve iyileşmesi yeni burunun yerine oturması biraz zor olacaktır ama sonucunda muhteşem buruna kavuşacaksınız. 

Estetik artık sadece kadınlara mal edilen bir araç değildir. Çoğu erkekte estetik yaptırmayı tercih ediyor. Dediğimiz gibi süreç biraz uzun ama sonunda tam istediğiniz gibi bir görünüme sahip olmak ve nefes almanızın kolaylaşması için bu yol şart olabilir. 


Son Güncelleme: 11.01.2022 12:26
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Anahtar Kelimeler:
EstetikBurunözel Hastane
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