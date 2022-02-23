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Omicron'da yeni alt varyant çıktı, DSÖ 'daha bulaşıcı' diye duyurdu!

Dünya Sağlık Örgütü D(DSÖ) Omicron'un dünya genelinde en çok ve en hızlı yayılan BA.1 ve BA.2 alt varyantları ile ilgili son verileri değerlendirirken BA.2'nin, diğer alt varyantlara göre daha fazla bulaş özelliğine sahip olduğunu açıkladı.

23 Şubat 2022 Çarşamba 15:16
Omicron'da yeni alt varyant çıktı, DSÖ 'daha bulaşıcı' diye duyurdu!
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Tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan Omicron varyantının giderek yayılan alt varyantları hakkındaki verileri değerlendirmeye alan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), BA.2 varyantının BA.1 varyantına oranla daha fazla bulaş özelliğine sahip olduklarını gördüklerini duyurdu.

DSÖ'nün 'endişe verici varyant' olarak tanımlamayı sürdüğü BA.2 alt varyantının sağlık yetkilileri tarafından çok yakından izlendiğini ve izlenilmesine de devam edileceğini açıkladı. Dünya genelinde görülen vaka düşüşlerine rağmen geçtiğimiz haftalarda BA.2 alt varyantının diğer alt varyant olarak tanımlanan BA.1'e oranla daha fazla enfeksiyon gösterdiği bilgisi paylaşılırken BA.2'nin genetik diziliminde yer alan amino asitlerle başak proteininin BA.1'den farklılık gösterdiği belirtildi.

DSÖ'den yapılan açıklamada ayrıca, yapılan araştırmaların BA.2'nin büyüme avantajının BA.1'den daha yüksek olduğunu ortaya çıkardığını ve bunun nedenleri içinde ayrı bir araştırma çalışmasının başlatıldı bildirildi. 



Son Güncelleme: 23.02.2022 15:16
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Anahtar Kelimeler:
OmicronBA.2 VaryantıDsöDaha Bulaşıcı
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