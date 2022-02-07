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Omicron varyantını ele veren ilk belirti bulundu!

Koronavirüsün mutasyona uğrayan ve daha hızlı bulaş özelliğine sahip Omicron varyantını ele veren ilk belirti açıklandı. Açıklama, araştırmayı yapan ABD'li doktor tarafından yapıldı.

07 Şubat 2022 Pazartesi 13:04
Omicron varyantını ele veren ilk belirti bulundu!
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Koronavirüs salgının son 2 yıldır tüm dünyayı ele geçirirken, ortaya çıkan yeni varyantları da salgınla mücadeleyi zor bir duruma sokmaya başladı. Son olarak Güney Afrika'da görülen ve hızlı bulaş özelliği sayesinde tüm dünyaya kısa sürede yayılan Omicron varyantının belirtileri de diğer mutasyondan farklılık gösterdiği anlaşıldı.

OMİCRONU ELE VEREN İLK BELİRTİ BULUNDU

ABD'de bulunan Staten Island Üniversite Hastanesi'nde görev yapan Dr. Cio-Peña, Omicrın varyantı ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yaptığı araştırma sonuçlarına dayanarak cevap verdi. Dr. Cio-Peña, son varyantın kişilerde gösterdiği ilk belirtiyi açıkladı.

İngiliz Express gazetesine demeç veren  Dr. Cio-Peña, Omicron varyantının enfekte ettiği kişilerde ilk olarak boğaz ağrısına neden olduğunu ve hasta olanlarda üst solunum yolu enfeksiyonuna benzer bir belirti gösterdiğini söyledi.

Omicron ile ilgili yapılan araştırmalarda bu güne kadar görülen diğer ilk belirtilerinin ise; baş ağrısı, yorgunluk, hapşırma ve burun akıntısı olduğu söylenmişti.



Son Güncelleme: 07.02.2022 13:04
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Anahtar Kelimeler:
Omicron VaryantıIlk BelirtisiOmicronun Belirtileri
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