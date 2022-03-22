Meme Estetik Yöntemleri

Genel anestezi altında meme büyütme işlemi yapılır. Plastik cerrah küçük bir kesi yapacak ve protezi göğüs kasının altına yerleştirecektir.

Ameliyat yaklaşık bir saat sürer ve bir gün hastanede kalmayı gerektirir. Eve geldiğinizde enfeksiyonu veya insizyonun açılmasını önlemek için birkaç gün dinlenmeniz gerekecektir.

Ardından bir dizi önlem alın (yoğun fiziksel egzersizden kaçının, kompresyon sutyen veya kuşak kullanın, yara izlerine dikkat edin, doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçının vb.) ve meme büyütme işlem sonrasında birkaç ay boyunca düzenli kontroller yaptırın.

Meme Büyütme Estetiği

Memenin konturunu ve hacmini arttırmayı amaçlayan ve genellikle silikon jel ile doldurulmuş meme protezlerinin yerleştirilmesinden oluşan bir estetik cerrahi operasyonudur.

Ameliyat nasıldır, çok acıyor mu, ameliyat sonrası dönem ne olacak, riskler nelerdir, meme büyütme yaz aylarında tavsiye edilirse, sonuçları ne olur gibi soruların cevaplarının öğrenilmesinde fayda vardır.

Meme Büyütme Hangi Durumlarda Yapılır?

Kadınların emzirme sondası oluşan sarkmalarını gidermesi için bu operasyon yapılabilir.

Özel bir klinikte ve kaliteli bir sağlık merkezinde en iyi profesyoneller ile yapıldığı sürece oldukça güvenli bir müdahale olsa da meme büyütme operasyonu öncesinde şüphelerin oluşması sık görülen bir durumdur.

Başlamadan önce, size gerekli güvenliği sağlayabilecek ve müdahaleyle ilgili tüm şüpheleri nasıl gidereceğini bilen iyi bir cerrah seçmeniz önemlidir.

Tüm sorularınızı sormak için ilk tanı konsültasyonundan yararlanın.

Meme Büyütme Yöntemleri Nelerdir?

Meme büyütme işlemleri; egzersiz, implant ve yağ enjeksiyonu şeklinde üçe ayrılabilir. Meme büyütmenin avantajları, meme büyütme ameliyatı olmak için fiziksel ve psikolojik olarak iyi durumda olmak önemlidir.

Sonuçlar konusunda gerçekçi olmalısınız. Göğüs büyütme, özgüven kazanmanıza ve rahatsızlıklardan kurtulmanıza yardımcı olabilir, ancak hayatınızı değiştirmeyecektir.

Şüphelerinizi gidermek için ilk plastik cerrah randevunuzdan sonra meme büyütmenin size sunabileceği avantajları göz önünde bulundurmalısınız.

Göğsün görünümünü iyileştirin: Göğüs büyütme, estetik bir sorunu çözmeye ve daha çekici bir fiziksel görünüm elde etmeye, istenen hacim ve şekli seçebilmeye yardımcı olacaktır. İşlem:

Aşırı düz bir göğsü düzeltir.

İki meme arasındaki dengesizliği meme dikleştirme düzeltir.

düzeltir. Hamilelik veya kilo kaybı sonrasında daha iyi bir görünüm elde edilir.

Meme kanserini yendikten veya bir kaza geçirdikten sonra mastektomi sonrası meme dikleştirme memeleri yeniden oluşturma imkânı vardır.

Meme Küçültme Öncesi Hazırlık Detayları Nelerdir?

Mutlaka meme küçültme operasyonu öncesi kişilerin zararlı alışkanlıklarını bırakması nasıl gerekir. Operasyon genel vücut figürünün görünümünü iyileştirir.

Birçok kadın, figürlerini daha dengeli ve orantılı bir görünümle uyumlu hale getirmek için daha küçük bir meme boyutuna ihtiyaç duyar. Her durumda bir plastik cerrah ve görüntüleme uzmanı tarafından sevk edilmesi önerilir.

Meme Küçültme Sonra Nelere Dikkat Edilmeli?

Operasyon sonrasında kişiler bir hafta boyunca ağır işlerden kaçınmalıdır. Ayrıca, meme küçültme operasyonu ile daha genç hissedin.

Daha sıkı göğüsler, daha belirgin boyunlar ve daha iyi oturan kıyafetler giyme imkânı ile hastanın daha genç ve çekici hissetmesini sağlar.

Uygun tıbbi ortamda yapıldığı sürece tamamen güvenli bir müdahaledir. En çok talep edilen estetik ameliyatlardan biridir.

Meme Dikleştirme Nasıl Yapılır?

Genel kapsamda meme dikleştirme genel anestezi altında yapılan bir işlemdir operasyonda meme başları önceden planlanmış bölgeye taşınır.

Yırtılma durumunda garantili implantlar; meme büyütme ameliyatı yaparken hiçbir protezin sonsuza kadar sürmeyeceğini bilmek önemlidir.

Kaliteli protezler, kırılma, erken kapsül kontraktürü veya reddedilme durumunda ömür boyu değiştirme garantisi sunar.

Meme Dikleştirme Kimler Olmalı?

Memelerinin hâlihazırdaki durumdan memnun olmayan kadınlar bu operasyonu yapabilir. Güven kazanın ve komplekslerden kurtulun.

Bu müdahale kadının yeni fiziksel görünümünden dolayı özgüvenini güçlendirecek ve artıracaktır. Meme küçültme, fiziksel görünümünüzü değiştirmeyi içerir ve bunu başarmak için mükemmel bir psikolojik durumda olmayı gerektirir.

Bu nedenle, psikolojik dengesizliği olan kadınlar için bu müdahale önerilmez, diğer problemlerden dolayı düşük benlik saygısı, depresyon, yeme bozuklukları, dismorfofobi, vb. meme küçültme, psikolojik yardım almadan bu durumu değiştirmeyecektir.