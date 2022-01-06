Meme Büyütme Nedir ve Yöntemleri Nelerdir?

Küçük göğüsler birçok kadında ruhsal travmalara neden olabilir, bu kapsamda meme büyütme ameliyatları devreye girer. Bu cerrahi müdahale üzerinden, sarkık ve küçük göğüsler birkaç seans üzerinden yeniden toparlanarak, eski kalitesine kavuşturulur.

Bunlarla birlikte; göğüs büyütme ameliyatları, bugün en çok başvurulan cerrahi uygulamalar listesinde yer alır. Garanti kapsamında uygulanan meme büyütme sayesinde, küçük göğüsler artık tarihe karışır.

Meme Büyütme Estetiği

2021 yılında meme büyütme estetiği yüksek kalite standartlar üzerinden gerçekleştirilir. Bu ameliyat üzerinden, göğüsler kusursuz bir şekilde büyütülür. Bu kapsamda, kadınlara daha sağlıklı bir cinsel yaşam sunulabilir.

Göğüs büyütme estetiği doğrudan, eğitimli doktor tarafından ve modern ameliyathane ortamında gerçekleştirilir. Bu doğrultuda, meme büyütme ameliyatında risk etkenleri söz konusu değildir. Göğüs büyütme estetiği, her yaştan kadın tarafından güvenle tercih edilir.

Meme Büyütme Hangi Durumlarda Yapılır?

2021 yılında meme dikleştirme ve büyütme birçok durumda yapılabilir. Göğüslerin sarkık ve normalden daha küçük yapıda olması durumunda, göğüs büyütme ameliyatından faydalanılabilir. Özellikle, gebelik ve çocuk emzirme dönemlerinden sonrasında, göğüslerde gözle görülür düzeyde ufalma durumu meydana gelebilir.

Bu sorun, eşler arasında soğukluk oluşturabilir. Bu da cinsel hayata negatif olarak yansır. Göğüs büyütme operasyonları, doğrudan eşlerde yaşam kalitesinin yükselmesi açısından hayati bir önem arz eder.

Meme Büyütme Yöntemleri Nelerdir?

Göğüs büyütme yöntemleri oldukça fazladır. Bu yöntemler arasında; cerrahi müdahale, vakumlu sistemle göğüs büyütme, ilaç ve doğal tedavi seçenekleri üzerinden göğüs büyütme, göğüs büyütme egzersizleri sıralanabilir.

Fakat en etkin tedavi yöntemi olarak, cerrahi müdahale daha çok tercih edilir. Bu uygulama üzerinden toparlanması en güç göğüsler dahi kolayca estetikli görünüm elde eder. Ayrıca, meme küçültme cerrahi müdahale doğrudan konforlu ortamda yapıldığından, hastaların enfeksiyon kapması söz konusu değildir.

Meme Küçültme Öncesi Hazırlık Detayları Nelerdir?

Göğüs küçültme öncesinde bazı hazırlıkların yapılması meme küçültme sürecinin başarılı bir şekilde geçmesi açısından önemlidir. Bu kapsamda, ameliyat öncesinde en az 8 saatlik, kaliteli uyku alınması, kullanılan ilaçlar hakkında doktora ön bilgi verilmesi, sigara ve kafeinden uzak durulması gerekir.

Göğüs büyütme operasyonlarında doğrudan lazer cihazları da kullanılır. Bu kapsamda, hastaların maksimum huzurlu bir şekilde ameliyat olması söz konusudur.

Meme Küçültme Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

Göğüs küçültme sonrasında da dikkat edilmesi gereken birçok ayrıntı söz konusudur. Ameliyattan sonra, en az 7 gün boyunca yüzüstü ve göğüsüstü yatış pozisyonlarından uzak durulmalıdır. Verilen ilaçların mutlaka günlük ve düzenli kullanılması önemlidir. Doktor talimatlarına harfiyen uyulmalıdır. Ameliyattan en az 15 gün boyunca günlük ağır işlerden ve spor çalışmalarından uzak durulmalıdır.

Meme Dikleştirme Nasıl Yapılır?

Sarkık göğüslere sahip olan birçok kadın, daha dik göğüslere sahip olmayı hayal eder. Bu sebeple de meme dikleştirme ameliyatından faydalanır. Göğüs dikleştirme ameliyatı, doğrudan sarkık göğüs uçlarının toparlanmasını kapsar. Bu doğrultuda, göğüs uç kısımlarından özel bir cihaz üzerinden dikleştirme sağlanabilir. Bu bölümden, doğrudan kaliteli silikon maddesi enjekte edilebilir.

Meme Dikleştirme Kimler Olmalı?

Göğüs dikleştirme ameliyatını, dileyen her kadın olabilir. Sarkık göğüslere sahip olanlar, çeşitli nedenler doğrultusunda meme küçültme yapısında kusur meydana gelenler göğüs dikleştirme ameliyatından faydalanabilirler.

Göğüs dikleştirme ameliyatı süresi kısadır. Bugün geliştirilen yepyeni tedavi teknikleri üzerinden, göğüs dikleştirme ameliyatı daha erken sürede tamamlanır. Bu doğrultuda, hastaların zaman kaybı yaşaması söz konusu değildir.

Aynı zamanda, ödemenizi ameliyat sonrasında nakit ya da tüm banka kredi kartınızdan yapabilirsiniz. Göğüs estetik ameliyatları, 2022 yılında daha düşük bir şekilde sunulur. Bu kapsamda, ekonomik anlamda avantajlı olabilirsiniz.

Göğüs dikleştirme ameliyatlarında göğüslerde ağrı ve sızı gibi yan etkiler görülmez. Evinizin konforunda, meme dikleştirme ameliyatı için, doktorunuzun kurumsal web sitesi üzerinden randevu alabilirsiniz.