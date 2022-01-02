Kovid aşısında 5. doz randevu sistemi açıldı!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan e-Nabız sistemine 5. doz aşı randevusu alma butonu aktif hale getirildi. Daha önceden 2 doz Sinovac aşısı, 2 doz da Biontech aşısı olan ve son aşı tarihinin üzerinden 3 ay geçen tüm vatandaşlar 5. doz olarak belirlenen hatırlatma dozu randevularını sisteme girip alabilecekler.

Aşı uygulamasında belirlenen tüm kriterlere uyan vatandaş, e-Nabız sistemine kimlik bilgileriyle giriş yapmalarının ardından tercih ettikleri hastaneden randevularını aldıktan sonra yine tercih ettikleri aşıdan hatırlatma dozlarını yaptırabilirler.