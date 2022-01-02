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Kovid aşısında 5. doz randevu sistemi açıldı!

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında daha önceden 2 doz Sinovac aşısı, 2 doz da BioNTech aşısı olan tüm vatandaşlar için 5. doz olarak belirlenen hatırlatma dozlarının randevu sistemini açtı.

02 Ocak 2022 Pazar 14:42
Kovid aşısında 5. doz randevu sistemi açıldı!
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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan e-Nabız sistemine 5. doz aşı randevusu alma butonu aktif hale getirildi. Daha önceden 2 doz Sinovac aşısı, 2 doz da Biontech aşısı olan ve son aşı tarihinin üzerinden 3 ay geçen tüm vatandaşlar 5. doz olarak belirlenen hatırlatma dozu randevularını sisteme girip alabilecekler.

Aşı uygulamasında belirlenen tüm kriterlere uyan vatandaş, e-Nabız sistemine kimlik bilgileriyle giriş yapmalarının ardından tercih ettikleri hastaneden randevularını aldıktan sonra yine tercih ettikleri aşıdan hatırlatma dozlarını yaptırabilirler.


Son Güncelleme: 02.01.2022 14:42
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Koronavirüs Aşısı5 Doz RandevusuAşı Randevusu Alma
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