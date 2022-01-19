Kovid-19'un beyinde verdiği etki Alzheimer'dan daha tehlikeli!

ABD New York Üniversitesi'ne (NYU) bağlı Grossman Tıp Fakültesi’nde koronavirüsün kişilerde yarattığı etkiler üzerine bir araştırma yapıldı. Özellikle ileri yaş grubunun incelendiği araştırmada çok çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Koronavirüsün belirli yaşın üzerinde olan kişilerin beyinlerinde gelişen bazı komplikasyonların Alzheimer hastalığından daha zararlı olabileceği anlaşıldı. Araştırmada, kişilerde ortaya çıkan toksik metabolik ensefalopati (TME) ismi verilen durumunun Kovid-19 enfeksiyonunun bir sonucu olarak görülebileceği belirtildi.

Bu kişiler üzerinde yapılan tetkik ve taramalarda Alzheimer hastalığı yaşayan kişilere göre ciddi oranda beyin hasarının belirtilerinin gösterdiğinin ortaya çıktığı araştırmada ileri yaş beyninin hastalıktan daha fazla etkilenebileceği kaydedildi.

Söz konusu çalışmanın Omicron veya Delta varyantları öncesinde yapılması nedeniyle bu verilerin yeni varyantla için geçerli olup olmayacağı ile ilgili de net bir bilgi henüz paylaşılmadı.