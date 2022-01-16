Koronavirüs ilaçlarına erişimde tedarik krizi yaşanıyor!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamımda piyasaya sürülen Kovid-19 ilaçlarında tedarik sıkıntısı yaşandığı bildirildi. Merkezi ABD'de bulunan Washington Post gazetesinin yayınladığı bir haberde, aşılarda olduğu gibi ilaçlarda da küresel alanda bir eşitsizlik yaşandığı yazıldı.

ABD'li ilaç şirketlerinin geliştirdiği antiviral içerik sağlayan Kovid-19 ilaçlarının pandemi alanında bir oyun değiştirici olarak görülürken bazı ülkelerin kıtlık ve üretimde kaos yaşanacağını öngörerek arzın engellenebileceği konusunda endişeye kapılıyor.

Zengin ülkelerin Pfizer şirketinin ürettiği Paxlovid isimli ilaçla, Merck ilaç şirketinin ürettiği Molnupiravir isimli ilacın siparişlerinde yüklü miktar yapıldığı öğrenilirken, Ocak ayı başında bir rapor yayınlayan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise raporunda düşük ve orta gelirli olarak görülen ülkeler için 'yüksek kıtlık' riski adı altında bir uyarı yaptı. Uyarıda ayrıca 2022 yılının ikinci altı ayında küresel alanda bir ilaç krizi yaşanabileceğini belirtti.