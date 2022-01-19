Koronavirüs, grip ve RSV virüsü için kokteyl aşı hazırlanıyor!

Merkezi ABD'de olan biyoteknoloji şirketleri Modena'dan yeni bir buluş haberi geldi. İlaç şirketinden, tek seferde hem koronavirüs, hem grip hem de solunum yollarını etkileyen RSV virüsüne karşı tek bir aşının hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğu bilgisi paylaşıldı.

3 ayrı virüse karşı koruma sağlanılması beklenilen aşı üzerinde çalışma başlatan Modena'nın CEO'su Stephane Bancel, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nda önemli bilgiler paylaştı.

İlaç şirketi olarak amaçlarının insanların bir mevsimde birden fazla aşı yaptırması yerine tek seferde bir kaç virüse karşı koruma sağlamayı hedefleyen aşı yaptırmasını sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Bancel, Kombine aşı olarak tanımladıkları ve MRNA teknolojisiyle geliştirdikleri aşının hazırlıklarının neredeyse tamamlandığını ve 2023 yılının sonbahar aylarında kullanıma sunmayı öngördüklerini belirtti.