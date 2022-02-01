Kabızlık nedir, neden olur? Kabızlığının sebepleri nelerdir?

Hem ülkemizde hem de dünyada birçok insan kabızlık sorunu yaşıyor. Sindirim sisteminde sıkıntı olan insanların karşılaştığı bu sorun, daha çok beslenmesine dikkat etmeyen insanlarda ortaya çıkıyor. Peki, kabızlığının en belirgen sebebleri nelerdir? İşte yanıtı...

Susuz kalma

Kabızlık yaşayan insanlarda rastlanan en temel sorun, su tüketimi. Uzun süre susuz kalan veya gün içinde az su tüketen insanlarda kabızlık sorunu, diğer insanlara göre daha fazla rastlanıyor. Gün içinde bol su tüketerek, içinizin temizlenmesini sağlamalısınz.

Lif yetersizliği

Lif yetersizliği de kabızlığa yol açan bir diğer etmen.

Bağırsak florasının tahrip olması

Gıda hassasiyetleri

Bağırsaklar hem yararlı hem de zararlı bakterileri içinde barındırmaktadır. Yararlı bakteriler, yediğimiz besinlerin vücuttan atık olarak uzaklaşmasına yardımcı olmaktadır. Ancak bazı ilaçlar bu olayın olmasını engeller. Özellikle antibiyotik kullanımı, bağırsak florasının tahrip olmasına sebep olur. Bu yüzden de kabızlık ortaya çıkabilir.

Gıda hassasiyeti de kabızlığa yol açan bir diğer etmendir. Özellikle gluten ve süt ürünlerine olan hassasiyetiniz, kabızlığa sebep olabilir.

Hipotiroidizm

Tiroidlerin az çalışması vücudun birçok sistemini yavaşlatır. Boşaltım da bu yavaşlamaya dahildir. Bu sebepten dolayı kabızlık ortaya çıkabilir.

Otoimmün hastalık

Bağışıklık sisteminin vücudunun kendi dokularına saldırması sonucu ortaya çıkan otoimmün hastalık, kabızlığa sebep olabilir.

Bağırsak tıkanması

İnce veya kalın bağırsağın herhangi bir bölgesinde tıkanma meydana gelebilir. Bu da kabızlığa yol açabilir. Aynı zamanda bu tıkanıklık, ciddi bir hastalık göstergesi de olabilir.