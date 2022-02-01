İçinde gluten bulunan besinler hangileri? Glutenli gıdalar hangisi?

İnsanlar sağlıklı beslenmeye çalışırken ister istemez glutenli yiyeceklere maruz kalabiliyor. Gluten içermeyen besinleri bulmak oldukça zorken insan vücudunda sebepsiz kusma problemlerine yol açıyor. Mide ağrısı, şişkinlik gibi sıkıntılar yaşayan vatandaşlar ishal, kilo kaybı ile karşı karşıya kalıyor. Özellikle çocuklarda görülen glutenki yiyecekler küçük yaşlardaki çocuklarda huzursuzluk, sinirlilik gibi durumlarla karşı karşıya kalıyor.
Glutenn; buğday, çavdar gibi arpa tahıllarda yer alan protein grubunda yer almaktadır. İnsan vücudu kötü maddelere karşı antikor geliştiriyor. Vücudun, benzer protein yapısından ötürü glutenle karıştırdığı 6 yiyecek bulunmaktadır.
1- Süt ürünleri
2- Mısır
3- Darı
4- Yulaf
5- Pirinç
6- Mayısa
Diyetteki en yaygın gluten kaynakları:
– Buğday unu, buğday nişastası, kahverengi un
– Çavdar, arpa.
– Ekmek, pide ve lavaş
– Pasta, kek ve turta
– Kahvaltılık gevrek
– Paketli patates kızartması ve cips
– Bulgur, kepek, irmik
– Makana, erişte
– Et suyu, işlenmiş et
– Et veya deniz ürünü taklidi
– Baharat karışımları
– Çorba ve harçları
– Sirke (tam damıtılmış sirkeler gluten içermez).
– Sakız, şeker (glutensiz sakızlar da mevcuttur).
– Soya sosu, salata sosları
– Soslu kuru yemişler