İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Geliri 880 bin lirayı geçmeyen sanatçılara vergi istisnası!
Son Dakika
Geliri 880 bin lirayı geçmeyen...
İşbaşı eğitim programında gençlere günlük 112 lira kazanç!
Son Dakika
İşbaşı eğitim programında gençlere günlük...
Türk Hava Yolları yönetim kurulunda İlker Aycı'nın yerine Ahmet Bolat atandı
Son Dakika
Türk Hava Yolları yönetim kurulunda...
Galatasaray, Atalay Babacan ve Yedlin ile yollarını ayırdıklarını açıkladı!
Son Dakika
Galatasaray, Atalay Babacan ve Yedlin...

İçinde gluten bulunan besinler hangileri? Glutenli gıdalar hangisi?

Günümüzün sorunlarından olan glutenli yiyecekler insanlarda birçok sağlık problemine yol açarken vatandaşlar hangi besinlerde glutenli yiyeceklerin olduğunu merak ediyor. Hangi besinler vücudumuzda gluten olarak yer alıyor. İşte glutenli besinlerin listesi

01 Şubat 2022 Salı 17:11
İçinde gluten bulunan besinler hangileri? Glutenli gıdalar hangisi?
Takip Et:

İnsanlar sağlıklı beslenmeye çalışırken ister istemez glutenli yiyeceklere maruz kalabiliyor. Gluten içermeyen besinleri bulmak oldukça zorken insan vücudunda sebepsiz kusma problemlerine yol açıyor. Mide ağrısı, şişkinlik gibi sıkıntılar yaşayan vatandaşlar ishal, kilo kaybı ile karşı karşıya kalıyor. Özellikle çocuklarda görülen glutenki yiyecekler küçük yaşlardaki çocuklarda huzursuzluk, sinirlilik gibi durumlarla karşı karşıya kalıyor.

Glutenn; buğday, çavdar gibi arpa tahıllarda yer alan protein grubunda yer almaktadır. İnsan vücudu kötü maddelere karşı antikor geliştiriyor. Vücudun, benzer protein yapısından ötürü glutenle karıştırdığı 6 yiyecek bulunmaktadır.

1- Süt ürünleri

2- Mısır

3- Darı

4- Yulaf

5- Pirinç

6- Mayısa

Diyetteki en yaygın gluten kaynakları:

– Buğday unu, buğday nişastası, kahverengi un

– Çavdar, arpa.

– Ekmek, pide ve lavaş

– Pasta, kek ve turta

– Kahvaltılık gevrek

– Kurabiye, bisküvi ve kraker

– Paketli patates kızartması ve cips

– Bulgur, kepek, irmik

– Makana, erişte

– Et suyu, işlenmiş et

– Et veya deniz ürünü taklidi

– Baharat karışımları

– Çorba ve harçları

– Sirke (tam damıtılmış sirkeler gluten içermez).

– Sakız, şeker (glutensiz sakızlar da mevcuttur).

– Soya sosu, salata sosları

– Soslu kuru yemişler

 

 



Son Güncelleme: 01.02.2022 17:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GlutenBesinYiyecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şeker bağımlılığından kurtulmak için neler yapılmalıdır?
Şeker bağımlılığından kurtulmak için neler yapılmalıdır?
Kabızlık nedir, neden olur? Kabızlığının sebepleri nelerdir?
Kabızlık nedir, neden olur? Kabızlığının sebepleri nelerdir?
Yüksek miktarda şeker beyne zarar veriyor. Şeker beyne nasıl zarar verir? Şekerin beyne zararı nasıl önlenir?
Yüksek miktarda şeker beyne zarar veriyor. Şeker beyne nasıl zarar verir? Şekerin beyne zararı nasıl önlenir?
Zeytinyağının faydaları neler? Zeytinyağı yararları nelerdir? Zeytin yağının insan sağlığına etkileri nelerdir?
Zeytinyağının faydaları neler? Zeytinyağı yararları nelerdir? Zeytin yağının insan sağlığına etkileri nelerdir?
Çinko bulunduran besinler ve faydaları nelerdir? En çok hangi gıdalarda bulunur?
Çinko bulunduran besinler ve faydaları nelerdir? En çok hangi gıdalarda bulunur?
Magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir? Magnezyum eksikliğinin etkileri neler?
Magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir? Magnezyum eksikliğinin etkileri neler?

Popüler Haberler

İçinde gluten bulunan besinler hangileri? Glutenli gıdalar hangisi?
Şeker bağımlılığından kurtulmak için neler yapılmalıdır?
Kabızlık nedir, neden olur? Kabızlığının sebepleri nelerdir?
Rozet Hubeş kimdir, nerede doğmuştur? Rozet Hubeş evli mi? Rozet Hubeş kaç yaşında?
2 Şubat 2022 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 2 Şubat Çarşamba at yarışı programı
Yüksek miktarda şeker beyne zarar veriyor. Şeker beyne nasıl zarar verir? Şekerin beyne zararı nasıl önlenir?
TJK 1 Şubat 2022 Salı at yarışı sonuçları
Zeytinyağının faydaları neler? Zeytinyağı yararları nelerdir? Zeytin yağının insan sağlığına etkileri nelerdir?
Çinko bulunduran besinler ve faydaları nelerdir? En çok hangi gıdalarda bulunur?
Magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir? Magnezyum eksikliğinin etkileri neler?
Bingo Hell filminin konusu ve yorumu
SGK'nın idari para cezası nasıl sorgulanır, nasıl ödenir?
Cihat Süvarioğlu kimdir? Cihat Süvarioğlu kaç yaşında, nereli?
CNC punch makinesi operatörü maaşı ne kadar? Cnc punch makinesi operatörü görevleri
Kamu ve özel sektörde görevli diyetisyen maaşları ne kadardır? Diyetisyen çalışma saatleri ve 2021 güncel maaşları
4449437 numaralı telefon kimin? Aramasının nedeni nedir?
Kolin eksikliği nedir? Kolin eksikliği yumurta ile giderilir mi?
SGK / SSK işe ilk giriş tarihi sorgulama ekranı
Mezi çıkarsa oruç bozulur mu? Mezi çıkması kaza gerektirir mi?
Ramazanda ayında oruçlu birinden kan alınmasının hükmü nedir?
Fazla miktarda kan vermek orucu bozar mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.