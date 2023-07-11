Günde 2 tane tüketmek sağlık depolarını fullüyor! Canan Karatay'ın gizli reçetesi

Beslenme konusundaki açıklamalarıyla tanınan Canan Karatay, vücut için önemli etkilere sahip bir besini tavsiye etti. Karatay, bu besinin günde 2 adet tüketilmesi gerektiğini belirtti. İşte o besin...

Ünlü profesör Canan Karatay, sağlıklı beslenme konusundaki açıklamalarıyla sürekli olarak gündemde yer alıyor. Son açıklamalarında, vücuda inanılmaz etkileri olan bir besini önerdi. Karatay, bu besinin günde 2 adet tüketilmesi gerektiğini belirtti.



CANAN KARATAY GİZLİ SİLAHINI AÇIKLADI





Canan Karatay, ekmek, şeker, margarin gibi birçok besinin tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan araştırmalarıyla bilinen bir isim. Bu sefer ise "gizli silahını" açıkladı.

Profesör Canan Karatay, sağlıklı beslenmeyle ilgili yaptığı açıklamalarla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Son açıklamasında, vücuda inanılmaz etkileri olan bir besini ortaya koydu. Karatay, bu besinin günde 2 adet tüketilmesi gerektiğini belirtti.

Karatay'ın önerdiği gizli silah, haşlanmış yumurta. Yumurtanın vücuda olan inanılmaz etkilerinden bahseden Karatay, özellikle köy yumurtasının faydalarını vurguladı. Günde 2 tane haşlanmış yumurta tüketerek, hastalıklara yakalanma riskini azaltabileceğinizi ifade etti.

Ayrıca Canan Karatay, yumurtanın yüksek oranda kalsiyum ve protein içerdiğine dikkat çekti. Yumurtanın orta miktarda haşlanması gerektiğini vurgulayan Karatay, sağlıklı bir yaşamın sırrının yumurta olduğunu belirtti.

Sağlıklı beslenme konusunda önerileriyle tanınan Canan Karatay'ın bu yeni açıklaması, yumurtanın sağlık üzerindeki önemini bir kez daha vurguluyor. Yumurtanın vücuda birçok faydası olduğu bilinirken, Canan Karatay'ın önerileri de dikkate alınarak sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturulabilir.