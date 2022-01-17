Fransa, koronavirüs için Paxlovid hapını kullanıma sunuyor!

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aşı ve spreylerin yanı sıra koronavirüs haplarının da geliştirilmesi sağlandı. ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in hap formunda üretimini yaptığı Paxlovid isimli ilacın Fransa'da hem araştırılma hem de üretilme faaliyetlerine verileceği öğrenildi. Yapılan anlaşmanın süresinin 5 yıl odluğu belirtilirken hükümetin ilacın üretimiyle ilgili 520 milyon euro tutarında destek verme kararı aldığı bildirildi.
Diğer taraftan Pfizer'in koronavirüs salgınına karşı geliştirilen Paxlovid hapının Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kullanılması için geçtiğimiz hafta onay başvurusu yaptığı bildirilirken başvurunun AB ilaç düzenleyicisi tarafından değerlendirilmeye alındığı ve bir kaç hafta içerisinde de sonucu bildirileceği öğrenildi.