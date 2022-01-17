Fransa, koronavirüs için Paxlovid hapını kullanıma sunuyor!

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aşı ve spreylerin yanı sıra koronavirüs haplarının da geliştirilmesi sağlandı. ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in hap formunda üretimini yaptığı Paxlovid isimli ilacın Fransa'da hem araştırılma hem de üretilme faaliyetlerine verileceği öğrenildi. Yapılan anlaşmanın süresinin 5 yıl odluğu belirtilirken hükümetin ilacın üretimiyle ilgili 520 milyon euro tutarında destek verme kararı aldığı bildirildi.

Ölüm riskini yüzde 89 oranında azalttığı tespit edilen ve ağız yoluyla alınan ilacın bu ay sonundan itibaren Fransa'da kullanıma sunulacağı bildirildi. Yıl içerisinde yaklaşık 120 milyon kutu üretim yapmayı hedefleyen Fransa, ABD, İngiltere, İspanya ve Güney Kore'den sonra ilacı onaylayan bir diğer ülke olarak kayıtlara geçti.

Diğer taraftan Pfizer'in koronavirüs salgınına karşı geliştirilen Paxlovid hapının Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kullanılması için geçtiğimiz hafta onay başvurusu yaptığı bildirilirken başvurunun AB ilaç düzenleyicisi tarafından değerlendirilmeye alındığı ve bir kaç hafta içerisinde de sonucu bildirileceği öğrenildi.