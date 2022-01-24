İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Şener Şen ve İlyas Salman arasındaki küslük sona erdi!
Son Dakika
Şener Şen ve İlyas Salman...
THY, Sabiha Gökçen'den yapılacak 49 uçuşuna iptal kararı aldı!
Son Dakika
THY, Sabiha Gökçen'den yapılacak 49...
Koronavirüs, grip ve RSV virüsü için kokteyl aşı hazırlanıyor!
Son Dakika
Koronavirüs, grip ve RSV virüsü...
WhatsApp, sesli mesajlara 'ses' getirecek yeni özelik! Bu özellik çok güzel olacak!
Son Dakika
WhatsApp, sesli mesajlara 'ses' getirecek...

Evde diş beyazlatma yöntemleri nelerdir?

İnsanlar, dişlerinin beyaz olmasını ister. Bu yüzden diş beyazlatmak için neler yapılabileceğini sürekli araştırmaktadırlar. İnsanlar,evde dişlerini nasıl beyazlatacağını merak etmektedir. Evde diş beyazlatma yöntemleri nelerdir? Bu haberimizde evde dişlerinizi beyazlatmanızı sağlayacak yöntemleri sizler için derledik. İşte Evde diş beyazlatma yöntemleri...

24 Ocak 2022 Pazartesi 14:30
Evde diş beyazlatma yöntemleri nelerdir?
Takip Et:

Dişler , genellikle yapı gereği çok fazla beyaz değildir. Dişlerin asıl rengi beyaz değildir. Ama,insanlar, dişlerinin beyaz olması için ellerinden geleni yaparlar. Diş beyazlatmak için diş hekimine gidebilirsiniz ya da evde doğal yollarla dişlerinizi beyazlatabilirsiniz. Evde doğal yolla diş beyazlatma için bazı yöntemler vardır. Bu yöntemler şu şekilde;

  •  Diş macunu yardımıyla diş beyazlatma : Tabiki ilk olarak evde dişlerinizin beyaz olması için diş macunu kullanmalısınız. Günde iki defa düzenli olarak dişlerinizi fırçalamanız,dişlerinizin beyazlamasını sağlayacaktır.
  • Limon ve karbonatla diş beyazlatma: Bir çay kaşığı karbonatın üzerine limon sıktıktan sonra köpürene kadar karıştırınız. Bu karışımı haftada en az 1-2 defa uygulayın 
  • Karbonatla diş fırçalama: Sadece karbonatla da dişlerinizi beyazlatabilirsiniz. Haftada 2-3 defa karbonatla dişlerinizi fırçalayabilirsiniz. Karbonatın,doğal renk açıcı özelliği vardır.
  • Sofra tuzuyla diş beyazlatma : Sofra tuzu,dişlerin rengi açar ve dişleri temizler. Ağızdaki bakterileri temizlemektedir. Islattığınız diş fırçasını tuza batırarak, yavaşca dişlerinizi fırçalayabilirsiniz.
  • Karbonat ,sirke ve tuzla diş beyazlatma: Bu üçlü ile dişlerinizi beyazlatmanız mümkündür. Sirke sarı lekelerin çıkması için kullanılmaktadır. Her bir üründen 1 çay kaşığı alarak karıştırınız. Bu karışımı dişlerinize ,diş fırçasıyla uygulayabilirsiniz.
  • Karbonat,tarçın ve adaçayıyla diş beyazlatma: Bu üçlüde diş beyazlatmak için çok kullanılmaktadır. Tarçın ve adaçayı,ağzın içerisindeki bakterileri temizler, karbonat ise dişleri beyazlatır. Bir çay kaşığı karbonat ve tarçının üstüne dövülmüş adaçayını ekleyerek, diş fırçası yardımıyla dişlerinize uygulayabilirsiniz.
  • Çilekle diş beyazlatma: Çilek,ağızda plak oluşumunu engeller. Ayrıca, diş beyazlatmak için de kullanılır. Çilekleri püre haline getirerek,diş fırçası yardımıyla dişlerinize uygulayabilirsiniz. Haftada en fazla iki defa uygulanmalıdır.
  • Muz kabuğu ile diş beyazlatma : Muz kabuğunun iç kısmıyla dişlerinizi biraz ovalamanız yeterli olacaktır. Daha sonra, macun sürülmemiş diş fırçasıyla dişlerinizi arındırın.
  • Gliserinle diş beyazlatma : Gliserin, dişleri beyazlatırken,ağızdaki  mikropları da öldürmektedir. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra, birkaç damla gliserin ile dişlerinizi ovmanız yeterli olacaktır.
  • Defne yaprağı ve portakalla diş beyazlatma : Bu ikili, diş beyazlatmak için kullanılır. Defne yaprağın un hale getirerek, rendelenmiş portakal kabuğuyla karıştırınız. Bu karışımı dişlerinize fırça yardımıyla uygulayın.
  • Neem yaprağıyla diş beyazlatma : Bu yaprak dişleri temizlerken aynı zamanda beyazlatmaktadır. Yaprağı macun haline getirerek, dişlere uygulanabilir.

 

Doğal yöntemler dışında eczaneden alınan beyazlatıcı diş bantlarıyla da dişler beyazlatılabilir. Bu bantları uygun şekilde uygulayarak dişlerinizi beyazlatabilirsiniz. Fakat , bu tür ürünleri kullanmadan önce diş hekiminden tavsiye almak daha faydalı olacaktır.


Son Güncelleme: 24.01.2022 14:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Evde Diş BeyazlatmaDiş Beyazlatma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet Üzerinden T.C kimlik numarası ile hastane tahlil sonuçları öğrenme - T.C ile patoloji sonucu öğrenme
İnternet Üzerinden T.C kimlik numarası ile hastane tahlil sonuçları öğrenme - T.C ile patoloji sonucu öğrenme
Özel hastanelerde burun estetik ameliyatları ne kadar?
Özel hastanelerde burun estetik ameliyatları ne kadar?
Reflü nedir? Reflüye iyi gelen 16 besin nelerdir ?
Reflü nedir? Reflüye iyi gelen 16 besin nelerdir ?
Diş Ağrısı Nasıl Geçer, Diş Ağrısına İyi Gelen Şeyler Nelerdir?
Diş Ağrısı Nasıl Geçer, Diş Ağrısına İyi Gelen Şeyler Nelerdir?
Sgk doktor sorgulaması nasıl yapılır ?
Sgk doktor sorgulaması nasıl yapılır ?
E-Nabız Uygulaması Nedir? Ne İçin Kullanılır?
E-Nabız Uygulaması Nedir? Ne İçin Kullanılır?

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
Evde diş beyazlatma yöntemleri nelerdir?
25 Ocak 2022 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 25 Ocak Salı at yarışı programı
Kusursuz dizisi nerede çekilecek?
TJK 24 Ocak 2022 Pazartesi at yarışı sonuçları
Halk Eğitim Merkezlerinde kurs açma şartları neler?
Kadınlarda emeklilik prim günü nasıl hesaplanır? Emeklilik prim günü hesaplama
Navillera dizi konusu nedir? Navillera dizi incelemesi
Instagram dil değiştirme nasıl yapılmaktadır?
Sanalüstü filminin konusu ve incelemesi
Devlet hastanelerinde 18 yaş altı diş teli fiyatları ne kadar? Diş teli takan devlet hastaneleri hangileri?
Whatsapp ses kaydını yazıya çevirebilir miyiz?
Taksi Şoförü maaşı ne kadar? 2021 Taksi Şoförü maaşları ve Taksi Şoförü iş ilanları
Ahşap doğrama CNC makinesi operatörü 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
TRT 1 canlı yayın akışı 1 Temmuz 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Super Me filminin konusu ve incelemesi
Yaprak sarması nasıl yapılır? Zuhal Topal’la Sofrada Yaprak Sarması tarifi
Hobi bahçesi yapma şartları nelerdir?
İnternet Üzerinden T.C kimlik numarası ile hastane tahlil sonuçları öğrenme - T.C ile patoloji sonucu öğrenme
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 24 Ocak 2022 Pazartesi Instagram giriş sorunu
Netflix Sexify dizisi oyuncuları kimler? Sexify dizisi konusu nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.