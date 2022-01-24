Evde diş beyazlatma yöntemleri nelerdir?

Dişler , genellikle yapı gereği çok fazla beyaz değildir. Dişlerin asıl rengi beyaz değildir. Ama,insanlar, dişlerinin beyaz olması için ellerinden geleni yaparlar. Diş beyazlatmak için diş hekimine gidebilirsiniz ya da evde doğal yollarla dişlerinizi beyazlatabilirsiniz. Evde doğal yolla diş beyazlatma için bazı yöntemler vardır. Bu yöntemler şu şekilde;

Diş macunu yardımıyla diş beyazlatma : Tabiki ilk olarak evde dişlerinizin beyaz olması için diş macunu kullanmalısınız. Günde iki defa düzenli olarak dişlerinizi fırçalamanız,dişlerinizin beyazlamasını sağlayacaktır.

Limon ve karbonatla diş beyazlatma: Bir çay kaşığı karbonatın üzerine limon sıktıktan sonra köpürene kadar karıştırınız. Bu karışımı haftada en az 1-2 defa uygulayın

Karbonatla diş fırçalama: Sadece karbonatla da dişlerinizi beyazlatabilirsiniz. Haftada 2-3 defa karbonatla dişlerinizi fırçalayabilirsiniz. Karbonatın,doğal renk açıcı özelliği vardır.

Sofra tuzuyla diş beyazlatma : Sofra tuzu,dişlerin rengi açar ve dişleri temizler. Ağızdaki bakterileri temizlemektedir. Islattığınız diş fırçasını tuza batırarak, yavaşca dişlerinizi fırçalayabilirsiniz.

Karbonat ,sirke ve tuzla diş beyazlatma: Bu üçlü ile dişlerinizi beyazlatmanız mümkündür. Sirke sarı lekelerin çıkması için kullanılmaktadır. Her bir üründen 1 çay kaşığı alarak karıştırınız. Bu karışımı dişlerinize ,diş fırçasıyla uygulayabilirsiniz.

Karbonat,tarçın ve adaçayıyla diş beyazlatma: Bu üçlüde diş beyazlatmak için çok kullanılmaktadır. Tarçın ve adaçayı,ağzın içerisindeki bakterileri temizler, karbonat ise dişleri beyazlatır. Bir çay kaşığı karbonat ve tarçının üstüne dövülmüş adaçayını ekleyerek, diş fırçası yardımıyla dişlerinize uygulayabilirsiniz.

Çilekle diş beyazlatma: Çilek,ağızda plak oluşumunu engeller. Ayrıca, diş beyazlatmak için de kullanılır. Çilekleri püre haline getirerek,diş fırçası yardımıyla dişlerinize uygulayabilirsiniz. Haftada en fazla iki defa uygulanmalıdır.

Muz kabuğu ile diş beyazlatma : Muz kabuğunun iç kısmıyla dişlerinizi biraz ovalamanız yeterli olacaktır. Daha sonra, macun sürülmemiş diş fırçasıyla dişlerinizi arındırın.

Gliserinle diş beyazlatma : Gliserin, dişleri beyazlatırken,ağızdaki mikropları da öldürmektedir. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra, birkaç damla gliserin ile dişlerinizi ovmanız yeterli olacaktır.

Defne yaprağı ve portakalla diş beyazlatma : Bu ikili, diş beyazlatmak için kullanılır. Defne yaprağın un hale getirerek, rendelenmiş portakal kabuğuyla karıştırınız. Bu karışımı dişlerinize fırça yardımıyla uygulayın.

Neem yaprağıyla diş beyazlatma : Bu yaprak dişleri temizlerken aynı zamanda beyazlatmaktadır. Yaprağı macun haline getirerek, dişlere uygulanabilir.

Doğal yöntemler dışında eczaneden alınan beyazlatıcı diş bantlarıyla da dişler beyazlatılabilir. Bu bantları uygun şekilde uygulayarak dişlerinizi beyazlatabilirsiniz. Fakat , bu tür ürünleri kullanmadan önce diş hekiminden tavsiye almak daha faydalı olacaktır.