Estetik sevdası gülüşünü kaybettirdi!

Ünlü estetisyen N.D.'ye giden ve yüzüne son zamanların en popüler estetiklerinden Fransız askısı yöntemi ile yüz gerdirme operasyonu yaptıran D.S.’nin (35) operasyondan sonra hayatı kâbusa çevrildi. İntenet üzerinden ulaştığı ünlü estetisyen N.D.'ye 6 ay önce ulaşan ve ilk ameliyatını olan D.S. ameliyattan sonra yüzünde kanamalar ve iltihaplanmalar oluştuğunu gördü.

Yaraları geçmeyince 3 operasyon daha olan D.S.'nin yüzüne kalıcı izler oluşmaya başladı ve yüzü tanınmaz hale geldi. Gülüşünü kaybettiğini belirten D.S., kendisine 4. kez ameliyat olmasının teklif edildiğini ve bu teklifi kabul etmediğini söyledi.,

Son 6 aydır acılar içinde uyuduğunu ve hayatının tam anlamıyla zindana çevrildiğini ifade eden D.S., çok pis bir yerde ameliyat olduğunu ve bu yüzden mikrop kaptığını söyleyerek, hayatının en büyük hatasını yaptığını ve çok pişman olduğunu anlattı.

Maddi manevi tazminat davası açmak istediğini söyleyen D.S. devletten bir ricada bulunarak bu tür insanların ülkede faaliyet göstermelerine izin vermemelerini istedi.