En Favori Estetikler – Dr. Yunus Doğan

Son günlerin en çok merak edilen ve tüm zamanların en çok tercih edilen bazı estetik operasyonları hakkında genel geçer bilinmesi gerekenler vardır. Örneğin j plasma hakkında ve post Bariatrik cerrahi hakkında genel bilgilerden bahsettik. Aynı zamanda da yılların en çok tercih edilen estetik operasyonu hakkında genel bilgiler verdik. Bu estetik operasyon ise Liposuction estetik cerrahi işlemidir.

J Plasma Nedir?

Renuvion olarak da bilinen j plasma Helyum gazının; radyo frekans yöntemi ile enerjik hale getirilerek soğuk plazmanın açığa çıkarılması ile ilgili bölgeye özel olarak geliştirilen cihazlar ile uygulanması şeklidir. Helyum gazı oldukça güçlü bir gazdır ve insanda herhangi bir reaksiyona neden olmamakta ve sorunsuz ilerler.

J Plasma Nasıl Yapılır?

J plasma radyo frekans enerjisi kullanılarak yapılan bir işlemdir. Cilt altına 85 derece ısı verilir ve ısı deri altında hapsedilir. Kullanılan son teknolojik ürünler ile deri altındaki 80-85 derecelik ısıyı deri altında hapsedilir.

J Plasma Kimlere Uygulanır?

J Plasma yüz, boyun ve vücudun cildini sıkılaştırmak için kullanılan en son çıkan teknolojik ürünler ile uygulanan yöntemlerden biri olmaktadır. Bu teknoloji, cildi sıkılaştırmak ve gençleştirmek için soğuk helyum plazması oluşturur ve helyum gazı ile radyo frekans enerjisini birleştirerek cilde verilir. J Plasma uygulaması 30 ile 80 yaş arasındaki kadın ve erkeklerin tercih edebileceği bir uygulamadır. Tüm Cilt tiplerinde de etki gösterir.

Post Bariatrik Cerrahi Nedir?

İleri derecede kilolu olan kişilere uygulanan mide kesme küçültme ve kısaltma cerrahisi sonrası bedende oluşan sarkma fazlalık Ve deformasyonları düzeltmek için uygulanan vücut şekillendirme ameliyatlarına denilmektedir. Post bariatrik cerrahi oldukça etkili bir estetik cerrahi işlemdir.

Post Bariatrik Cerrahi Avantajları Nelerdir?

Post Bariatrik cerrahi işlemi ardından beden düzgün bir forma kavuşturulur. Hem form hem fonksiyon açısından bedene şekil verilmesi sağlanır. Bu sayede kişi daha mutlu ve özgüvenli olur.

Liposuction Nasıl Yapılır?

Liposuction uygulaması yağ çekme operasyonu olarak da bilinmektedir. Bu uygulama ile bölgesel fazla yağlanma vücuttan atılır. Bu uygulama ile vücut daha orantılı bir hale getirilir. Kullanılacak yöntem tamamen doktorun hasta vücut yapısına göre vereceği karar ile belirlenmelidir.

Liposuction Kimler İçin Uygundur?

Liposuction kadın erkek herkes için uygun bir operasyondur. 18 yaş altı hiç bir birey için uygun olmayan bu operasyon çok ileri yaştakiler için de uygun değildir. Ancak bölgesel incelme isteyen her birey başvuru yapabilir ve başvuru yaptığı danıştığı uzmanın yönlendirmesiyle hareket etmelidir.

Liposuction En Sık Nerelerde Tercih Ediliyor?

Liposuction sıklıkla kilo vermede inatçı olan bölgeler de yani bel ve çevresinde, kalçada, karında, basende sıklıkla tercih edilen çok geçmiş zamanlardan bu yana hala popülaritesini koruyan bir estetik operasyondur.

Liposuction Sonuçları Kalıcı Mıdır?

Liposuction Sonuçları kendi başına kalıcı olamaz. Burada dikkat etmemiz gereken pek çok husus vardır. Örneğin kilo vermiş olsanız da tekrar kilo almamak için liposuction tek başına bir işe yaramaz. Zaten bu konuda bir yeterliliği de yoktur. Düzenli olarak spor ve sağlıklı beslenme Liposuctiona destek verir ise ancak kalıcı sonuç elde edilir.

Liposuction Ameliyatı Genel Anestezi İle Mi Yapılır?

Liposuction Ameliyatı hastanın durumuna ve doktorun tercihine ve uygun görüşüne göre lokal ya da genel anestezi altında yapılabilmektedir. Bu durum kişinin fiziki durumundan tutunda ruhsal durumuna kadar doktor muayenesinden sonra karar verilecek olan bir konudur.