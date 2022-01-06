İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öğrenciler dikkat! 2022 yılı staj dönemi ücretleri 1276 TL'ye yükseltildi..
Son Dakika
Öğrenciler dikkat! 2022 yılı staj...
Kaan Yıldırım, Hadise'den sonra girdiği aşk orucunu bozdu!
Son Dakika
Kaan Yıldırım, Hadise'den sonra girdiği...
2022 yılı kira artış oranları belirlendi! Ocak ayı kira artışı ne kadar oldu?
Son Dakika
2022 yılı kira artış oranları...
Elektriğe yüzde 125 ve doğal gaza yüzde 25 yeni yıl zammı!
Son Dakika
Elektriğe yüzde 125 ve doğal...

En Favori Estetikler – Dr. Yunus Doğan

Son günlerin en çok merak edilen ve tüm zamanların en çok tercih edilen bazı estetik operasyonları hakkında genel geçer bilinmesi gerekenler vardır. Örneğin j plasma hakkında ve post Bariatrik cerrahi hakkında genel bilgilerden bahsettik. Aynı zamanda da yılların en çok tercih edilen estetik operasyonu hakkında genel bilgiler verdik. Bu estetik operasyon ise Liposuction estetik cerrahi işlemidir.

06 Ocak 2022 Perşembe 02:42
En Favori Estetikler – Dr. Yunus Doğan
Takip Et:

En Favori Estetikler – Dr. Yunus Doğan

Son günlerin en çok merak edilen ve tüm zamanların en çok tercih edilen bazı estetik operasyonları hakkında genel geçer bilinmesi gerekenler vardır. Örneğin j plasma hakkında ve post Bariatrik cerrahi hakkında genel bilgilerden bahsettik. Aynı zamanda da yılların en çok tercih edilen estetik operasyonu hakkında genel bilgiler verdik. Bu estetik operasyon ise Liposuction estetik cerrahi işlemidir.

J Plasma Nedir?

Renuvion olarak da bilinen j plasma Helyum gazının; radyo frekans yöntemi ile enerjik hale getirilerek soğuk plazmanın açığa çıkarılması ile ilgili bölgeye özel olarak geliştirilen cihazlar ile uygulanması şeklidir. Helyum gazı oldukça güçlü bir gazdır ve insanda herhangi bir reaksiyona neden olmamakta ve sorunsuz ilerler.

J Plasma Nasıl Yapılır?

J plasma radyo frekans enerjisi kullanılarak yapılan bir işlemdir. Cilt altına 85 derece ısı verilir ve ısı deri altında hapsedilir. Kullanılan son teknolojik ürünler ile deri altındaki 80-85 derecelik ısıyı deri altında hapsedilir.

J Plasma Kimlere Uygulanır?

J Plasma yüz, boyun ve vücudun cildini sıkılaştırmak için kullanılan en son çıkan teknolojik ürünler ile uygulanan yöntemlerden biri olmaktadır. Bu teknoloji, cildi sıkılaştırmak ve gençleştirmek için soğuk helyum plazması oluşturur ve helyum gazı ile radyo frekans enerjisini birleştirerek cilde verilir. J Plasma uygulaması 30 ile 80 yaş arasındaki kadın ve erkeklerin tercih edebileceği bir uygulamadır. Tüm Cilt tiplerinde de etki gösterir.

Post Bariatrik Cerrahi Nedir?

İleri derecede kilolu olan kişilere uygulanan mide kesme küçültme ve kısaltma cerrahisi sonrası bedende oluşan sarkma fazlalık Ve deformasyonları düzeltmek için uygulanan vücut şekillendirme ameliyatlarına denilmektedir. Post bariatrik cerrahi oldukça etkili bir estetik cerrahi işlemdir.

Post Bariatrik Cerrahi Avantajları Nelerdir?

Post Bariatrik cerrahi işlemi ardından beden düzgün bir forma kavuşturulur. Hem form hem fonksiyon açısından bedene şekil verilmesi sağlanır. Bu sayede kişi daha mutlu ve özgüvenli olur.

Liposuction Nasıl Yapılır?

Liposuction uygulaması yağ çekme operasyonu olarak da bilinmektedir. Bu uygulama ile bölgesel fazla yağlanma vücuttan atılır. Bu uygulama ile vücut daha orantılı bir hale getirilir. Kullanılacak yöntem tamamen doktorun hasta vücut yapısına göre vereceği karar ile belirlenmelidir.

Liposuction Kimler İçin Uygundur?

Liposuction kadın erkek herkes için uygun bir operasyondur. 18 yaş altı hiç bir birey için uygun olmayan bu operasyon çok ileri yaştakiler için de uygun değildir. Ancak bölgesel incelme isteyen her birey başvuru yapabilir ve başvuru yaptığı danıştığı uzmanın yönlendirmesiyle hareket etmelidir.

Liposuction En Sık Nerelerde Tercih Ediliyor?

Liposuction sıklıkla kilo vermede inatçı olan bölgeler de yani bel ve çevresinde, kalçada, karında, basende sıklıkla tercih edilen çok geçmiş zamanlardan bu yana hala popülaritesini koruyan bir estetik operasyondur.

Liposuction Sonuçları Kalıcı Mıdır?

Liposuction Sonuçları kendi başına kalıcı olamaz. Burada dikkat etmemiz gereken pek çok husus vardır. Örneğin kilo vermiş olsanız da tekrar kilo almamak için liposuction tek başına bir işe yaramaz. Zaten bu konuda bir yeterliliği de yoktur. Düzenli olarak spor ve sağlıklı beslenme Liposuctiona destek verir ise ancak kalıcı sonuç elde edilir.

Liposuction Ameliyatı Genel Anestezi İle Mi Yapılır?

Liposuction Ameliyatı hastanın durumuna ve doktorun tercihine ve uygun görüşüne göre lokal ya da genel anestezi altında yapılabilmektedir.  Bu durum kişinin fiziki durumundan tutunda ruhsal durumuna kadar doktor muayenesinden sonra karar verilecek olan bir konudur.


Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Liposuction
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sgk doktor sorgulaması nasıl yapılır ?
Sgk doktor sorgulaması nasıl yapılır ?
E-Nabız Uygulaması Nedir? Ne İçin Kullanılır?
E-Nabız Uygulaması Nedir? Ne İçin Kullanılır?
Demir eksikliği tedavi edilir mi? Nasıl teşhis edilir?
Demir eksikliği tedavi edilir mi? Nasıl teşhis edilir?
Özel hastanede diş çekim ücretleri ne kadar?
Özel hastanede diş çekim ücretleri ne kadar?
Saç dökülmesine neler sebep oluyor?
Saç dökülmesine neler sebep oluyor?
Diş çürümesini önlemek için etkili olan 8 yöntem nedir ?
Diş çürümesini önlemek için etkili olan 8 yöntem nedir ?

Popüler Haberler

ŞOK marketler 2 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu
Aşkın Tarifi Bora kim? kaç yaşında?
A101 market aktüel ürünlerinde İgloo oto buzdolabı satışa sunuldu
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 6 Ocak 2022 Perşembe Instagram giriş sorunu
6 Ocak 2022 Perşembe evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 6 Ocak 2022 Perşembe
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yunus Emre Yıldırımer kimdir
Baş Belası dizisi Şahin kimdir? (Seçkin Özdemir)
Seksenler dizisinde Suna karakteri kimdir? Eda Akalın kimdir?
Emekli olmanın şartları neler?
Lavaş Ustası ne kadar maaş alıyor? Lavaş Ustası iş ilanları
2021 yılı operasyon yöneticisi maaşı ne kadar? Operasyon yöneticisi ne iş yapar?
3 Bankadan düşük faizli acil onaylı 60 ay vadeli 18 Bin TL kredi kampanyası
Endüstriyel Kalıpçı yada Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı ne kadar maaş alıyor?Endüstriyel Kalıpçı ya da Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı ne demektir?
Eşi vefat eden ve eşinden boşanmış olan kadınlar için devlet tarafından verilen destekler 2021
İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır?
Gönül Dağı dizisindeki Serdar diziden ayrıldı mı?
Kalp Yarası dizi oyuncularının giysileri nereden?
Baş Belası dizisindeki Nermin kim?
Cam Tavanlar dizisinde yer alan Aylin gerçekte kimdir?
Cam Tavanlar dizisinin Şinasi oyuncusu kimdir? Ahmet Melih Yılmaz hangi yapımlarda yer almıştır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.