En Çok Tercih Edilen Estetik Yöntemleri

Popo estetiği vücutta bulunan popunun, alt kısmındaki çizgiye zarar vermeden popoya yapılan tüm cerrahi işlemlerdir. Genelde popo gerdirme, kaldırma ya da popo düzeltmeden oluşur.

Pek çok kişi, popo kısmının yuvarlak bir görünüme sahip olmasını ister. Bu yüzden de cerrahi müdahaleye gerek duyar.

Güzellik göreceli bir kavramdır. Kişiye göre değişir. Fakat vücutta ki bazı kısımlar güzellik algısını etkileyen bölgeleridir. Popo, vücutta en çok ilgi çeken ve beğenilen bölgelerden biridir. Bu yüzden genelde estetik konusunda sıkça yaptırılan bölgelerden biridir. Ayrıca karın bölgesi de bu konuda ameliyat gerektiren bölgelerden biridir.

Popo Estetiği Nasıl Yapılır?

Popo estetiği uygulamaları pek çok farklı şekildedir. Popo için genelde kaldırma ya da şekillendirme işlemi yapılır. Bunlar için de pek çok yapılış yöntemi bulunuyor.

Kalça Estetiği Uygulamaları Nelerdir?

Dikişle popo estetiği vardır. Bu yöntem başlarda popoyu kaldırsa da etkisini üç ay gibi bir sürede kaybediyor. Bu yüzden genelde sık tercih edilen bir yöntem değildir.

Silikon popo protezi ameliyatı da mevcuttur. Popo kısımlarına silikon yerleştirilerek yapılır. Bu işlem yaklaşık 3 saat sürebilir. Fakat enfeksiyon riski yüksek olduğu için hijyen şartlarına dikkat edilmesi gerekir.

Bu yöntemlerin dışında dolgu yöntemi ve yağ enjeksiyonu ile popo büyütme yöntemleri mevcuttur.

Popo Dikleştirme Ameliyatı

Popo dikleştirme operasyonu için genelde yağ enjeksiyonu uygulanır. Popoda, fazla kilo kaybı sonrası gevşek bir deri oluşabilir. Popodan sarkan yağ ve deri dokusu alınır. Daha sonra ise kalan doku gerilerek, dikleştirme işlemi yapılmış olunur.

Popo Büyütme ve Popo Estetiği Yöntemleri Nelerdir?

Popo büyütme estetikle yöntemlerinde, vücudun farklı bölgelerindeki yağlar alınır. Bu yağlar popoya aktarılır. Bu konuda protez işlemi de mevcuttur. Fakat vücuttaki yağların enjekte edilme yöntemi, daha uzun ve kalıcıdır. Bu yüzden daha sık tercih edilir.

Karın Germe Ameliyatı (Abdominolapsty) Nedir?

Karın bölgesine bulunan sarkıklık, yağ fazlalığı, deri fazlalığı gibi sorunların bulunduğu kişilere yapılan cerrahi bir işlemdir. Karın germe ameliyatı sayesinde karın bölgesi daha düzgün bir görünüme kavuşur.

Kadın Germe Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Operasyon yapılacak olan bölge, öncelikle doktor tarafından belirli tetkiklerden geçer. Karın germe ameliyatı genelde karın bölgesine gerilecek olan kısımlar çizilir. Belirlenen kısımlardaki sarkık ve çatlamış deri kısımları alınır. Kalan deri ise gerdirilir.

Karın Germe Ameliyatı Sonrası Hamilelik

Karın germe ameliyatı sonrası gebe kalmak mümkündür. Ayrıca bebek için güvenlik açısından hiçbir sorun içermez. Karın germe ameliyatı olunsa da sorunsuz bir hamilelik geçirmek mümkündür.

Karın Germe Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci

Ameliyat sonrası iyileşme süreci kişiden kişiye farklılık gösterir. Bu yüzden net bir iyileşme süresi belirtilmiyor. Bu durumu ameliyat olan kişinin yaşı, genel sağlık durumu etkiler. Ayrıca karın germe türü ve ameliyat sonrası kişinin bakımı da önemlidir. Bu unsurlar iyileşme sürecini etkiler.

Karın Germe Ameliyatı Ağrılı Mıdır?

Ufak kesiler atılarak yapılan bir ameliyattır. Abdominoplasti açısından hastaya lokal anestezi verildiği için kişi erken ağrı hissetmez. Sonrasında hafif ağrılı bir süreç oluşabilir.

Karın Germe Ameliyatından Sonra İz Kalır Mı?

Karın germe ameliyatından sonra kesikler giderek daha da silikleşir. Ayrıca ameliyattan sonra bu soluk çizgiler iç çamaşırı içerisine gizlenebilecek şekilde oluşur.

Karın Germe ve Liposuction Beraber Yapılır Mı?

Abdominoplasty ve liposuction en sık birlikte tercih edilen ameliyatlar arasında yer alır. Çünkü liposuction ile karın bölgesindeki yağlar dışarı çıkarılır. Sonra da deri gerildiği zaman etkili sonuçlar ortaya çıkar.

Doğum Sonrası Çatlaklar Karın Germe İle Geçer Mi?

Karın bölgesindeki çatlakları tamamen giderme özelliğine sahip olan bir ameliyat türü değildir. Abdominoplasty kısmen bazı çatlaklı olan kısımlar, ameliyat esnasında gerilen kısmın içine alınır. Fakat tamamen çatlak gidermez.