Elma çekirdeğinde siyanür tehlikesi!

İçeriğinde bulunan vitaminlerle birlikte hemen hemen herkesin en fazla tercih ettiği meyvelerin başında bulunan elmanın kırmızı, yeşil ve sarı olarak çeşitleri de bulunuyor. Bazıları tatlı bazıları da ekşi olarak üretilen elmanın çekirdeklerinin ise zararlı olduğu yıllardan beri kulaktan kulağa yayılan bir söylenti olmuştur.

Elma çekirdeklerinin tüketilmesinin ölümcül risk taşıdığı konusunda merak edilen soruların başında ise genel olarak 'elma çekirdeklerinde siyanür riski var mıdır?' gelir. İşte, elma çekirdeği ne kadar zararlı olup olmadığının detayları..

ELMA ÇEKİRDEKLERİ ZARARLI MI? SİYANÜR TEHLİKESİ VARMI?

Vitaminleri ve insan sağlığına faydaları saymakla bitmeyen elma ile ilgili bir bilgi, dikkatleri çok fazla çekerken duyanı tedirgin eden elma çekirdeğinin zararlı olup olmadığı ve hatta ölümcül sayılmasının da bir efsane mi yoksa gerçek mi olduğu hep araştırılmıştı.

araştırmacılar elma çekirdeklerindeki zehirli etkinin ana kaynağının genel olarak amigdalin molekülü olduğunu ortaya çıkarırlarken amigdalinin tehlikesinin ise onu içeren bir maddenin yenmesi sonrası onun sindirim enzimleriyle karışmasıyla ortaya çıktığı raporlanmıştı.

Amigdalin maddesinin midede yerini almasından sonra yarattığı etkinin ise siyanür salınımına sebep olduğunu belirten uzmanlar elma çekirdeklerinin kendi başlarına zararlı olmasa da çiğnenmesi yada hasar görmesi halinde hidrojen siyanüre dönüşebileceğini söylüyorlar.

Uzmanlar genel olarak bir kişinin akut siyanür zehirlenmesi yalayabilmesi için 83 ila 500 elma çekirdeğini yemesi gerektiğini açıklarlarken kişilerin elma çekirdeği yeme bağımlılığı yok ise korkulacak bir durumunda olmadığını belirtiyorlar.