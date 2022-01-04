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E-Nabız Uygulaması Nedir? Ne İçin Kullanılır?

Hastaların işini kolaylaştıracak E-nabız uygulaması sayesinde hastalar tüm sağlık geçmişine tek bir yerden ulaşabiliyor. E-nabız uygulaması nedir? Ne işe yarar? Tüm detaylara haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

04 Ocak 2022 Salı 09:22
E-Nabız Uygulaması Nedir? Ne İçin Kullanılır?
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Gelişen tekonolojiyle beraber sağlıkla ilgili tüm işlemler, sağlık geçmişi, reçeteler, tahlil sonuçları, raporlar, filmler, MR görüntüleril, hastane geçmişi, yapılan testler ve çok daha fazla ölçümlerin olduğu e-nabız uygulamasıyla çok basit bir şekilde hastaya sunuluyor. Ayrıca hastanın şikayetine bağlı olarak ilgili bölümden bir randevu oluşturulabiliyor.

E-nabız uygulaması, kişinin tüm hastane geçmişi bilgilerini bir arada tutan bir sistem. E-nabız, bir tür kişisel sağlık kayıtlarının tutulduğu bir uygulama olarak belirtiliyor. Uygulamaya giriş yaparsanız kişi sadece kendisinin tüm sağlık kayıtlarına ulaşılabiliyor. Ayrıca uygulamanın içeriği de son derece kolay bir yapıya sahip. 

E-nabız uygulamasına iki türlü giriş yapılabiliyor. Bunlardan birincisi e-devlet sistemi aracılığıyla yapılıyor. İkincisi ise e-imza ve mobil imza yoluyla yapılabiliyor. Eğer kişinin e-devlet şifresi yoksa geçici olarak aile hekiminden şifre alarak giriş işlemini gerçekleştiriyor. Hasta isterse şifresini daha sonra değiştirebiliyor. Aile hekimliğinden geçicı olarak alınan şifre ile giriş yaptıktan sonra sol tarafta "profil düzenle" kısmına gelip "E-nabız şifresini değiştir" butonundan yeni şifreniz oluşturulabiliyor. 

E-nabız uygulaması 2015 yılından beri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kullanımına sunuluyor. 


Son Güncelleme: 04.01.2022 09:22
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