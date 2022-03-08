DSÖ'den endişe veren açıklama: Hayvanlara bulaşırsa..

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan bir açıklamada koronavirüsün hayvanlarda bulaşarak yayılma göstermesi halinde yeni varyantların da ortaya çıkabileceği bildirildi. Son çalışmaların hayvanlar üzerinde olduğunu aktaran DSÖ, bu çalışmayla virüsün hayvanlar arasındaki geçişlerinin takip edildiğini duyurdu.

Başlatılan araştırma çalışmalarında ABD'de bulunanlerin üçte birlik gibi bir oranında koronavirüse neden olan virüsün insandan bulaştığı bilgisine ulaşıldığı bildirildi. DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, koronavirüse neden olan virüsün özellikle büyük kedi, gelincik, ak kuyruklu geyik ve vizon gibi çiftlik hayvanlarının yanı sıra yabani hayvanlara da bulaşabildiği verilerine ulaşıldığı aktarıldı.

Halihazırda ak kuyruklu geyik türlerinin inceleme altında olduğunun belirtildiği açıklamada bu türlerin virüsü insandan aldıkları ve onların da tekrar insana bulaştırma ihtimalinin olabileceği ifade edildi. Virüsün yaban hayatına girmesi sonrasında doğada enfekte olan bir kalabalık hayvan havzalarının oluşabileceği endişesi içinde olduklarını aktaran DSÖ, hayvanlar ile insanlar arasında virüs dolaşımı ile birlikte Kovid-19'un, bulaş durumu gösterdiği hayvanlarda evrilme riskinin aza indirilebilmesi adına tüm ülkeleri tedbir almaya davet etti.