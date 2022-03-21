Doğal yöntemlerle evde cilt temizliği için basit ve pratik yöntemler

Doğal Yöntemlerle Evde Cilt Temizleme

Cildinizin bakımını ve temizliğini evde doğal yöntemler kullanarak kolayca yapabilirisiniz. Hem daha sağlıklı hem de daha ekonomiktir. Doğal yöntemlerle basit bir şekilde evde bakımınızı yapabilirsiniz. Güzellik uzmanları ve dermatologlar evde yapabileceğiniz cilt temizliği yöntemlerini anlatmıştır. Cildinizin tipini bilmek ve cildinizin neye ihtiyacı olduğunu bilmek oldukça önemli bir noktadır. Cildinizin yağlı mı, kuru mu yoksa karma mı olduğunu bilmeniz temizlik için uygulayabileceğiniz yöntemi seçmeniz için önemli. Bazı besinlerle yapacağınız temizlikte cilt tipinizin önemi bulunmamaktadır bu gıdaları kullanarak her cilt tipindeki insan cilt temizliği yapabilir.

Kuru Cilt Tipine Uygun Doğal Cilt Temizliği

Cilt tipiniz kuru olan insanların ciltleri genellikle gergin ve pütürlüdür. Hücreler sürekli dökülür ve nem kaybının yaşanması haliyle bu dökülmede artış yaşanır. Kuru cilt tiplerinde cilt temizliği yaparken su ve nem dengesini sağlamanız gerekmektedir. su ve nem dengesini sağlayacak ürünler kullanılmalıdır.

Kuru cilt tipine sahip olanların evde doğal cilt temizliği yaparken kullanacağı malzemeler şunlardır:

-Yarım bir elmayı rendeleyin,

-1 kaşık doğal zeytin yağı,

-1 çay kaşığı süt kaymağı.

Bu malzemeleri bir kap içerisinde karıştırın ve yüzünüze uygulayın. 20 dakika boyunca yüzünüzde bekletin ve yüzünüzü ovarak temizleyin. Sonra ılık su ile yüzünüzü yıkayın. Bu karışımı haftada iki kez uygulamalısınız. Cildinizin nemli olmasını sağlar ve doğal bir temizlik yapmış olursunuz.

Yağlı Cilt Tipine Uygun Doğal Cilt Temizliği

Cilt tipiniz yağlı ise, evde doğal cilt temizliği için cildinizin kurumasını sağlayacak ürünler kullanılmaktadır. Doğal malzemeler kullanarak cildinizin yağ oranını azaltabilirsiniz.

Yağlı cilt tipine sahip olanların evde doğal cilt temizliği yaparken kullanacağı malzemeler şunlardır:

-1 yumurtanın akı,

-1 tatlı kaşığı karbonat.

Yumurta akını iyice çırpınız. Daha sonra karbonatla karıştırınız ve bu karışımı yüzünüze sürünüz. Karışım cildin yağ dengesini düzenler ve karbonat sayesinde de temizlenir. Uygulanan karışımı 15 ile 20 dakika arasında bekletiniz ve ılık su ile temizleyiniz.

Siyah Noktalar İçin Doğal Cilt Temizliği Nasıl Yapılır?

Çoğu insan siyah nokta problemi yaşamaktadır. Kadın ve erkek fark etmeksizin kolay bir şekilde siyah nokta temizliği için uygulanan yöntem bulunmaktadır. Yoğurt ve limon karışımı başarılı bir temizlik sağlar.

Siyah noktalar hem kötü gözükmekte hem de cilt sağlığını olumsuz etkilemektedir. Siyah noktalardan kurtulmak için düzenli olarak cildinize bakım yapmanız gerekmektedir. Siyah nokta temizliği için bir yemek kaşığı yoğurdu, ev yoğurdu olmalı, bir kaba alınız ve üzerine 5-6 damla limon damlatınız. Daha sonra karıştırınız. Hazırladığınız karışımı siyah nokta sıkıntısı yoğun olan bölgeye sürünüz. 15 dakika bekletiniz. Dairesel hareketlerle ovalayarak çıkartınız ve daha sonra bol su ile yıkayınız. Bu karışım haftada iki kere yapılmalıdır.

Ferah Bir Cilt İçin Doğal Cilt Temizliği Nasıl Yapılır?

Makyaj sonrası cilt temizliği oldukça önemlidir. Cildin nefes alması gerekmektedir ve bunun için doğal yöntem olarak sirke kullanımı önerilmektedir. Sirke ile eşit oranda su kullanılarak elde edilen su ile cildinizi yıkayınız. Bu cildinizi ferahlatacak ve gözeneklerin açılmasını sağlayacak. Sirke olarak üzüm veya elma sirkesi tavsiye edilmektedir.

Cildi Dinlendiren Doğal Cilt Temizliği Nasıl Yapılır?

Cilt üzerinde olumsuz etki bırakan durumlar; düzensiz uyku, dengesiz beslenme ve makyajdır. Bu durumlar gözlerinizin çevresinin kararmasına, yüzünüzün şişmesine neden olur ve sizi rahatsız eder. Evde yapabileceğiniz doğal yöntemlerle cildinizi dinlendirebilirsiniz. Bu yöntem için kullanılan ürün salatalıktır. Salatalığın ister kendisini ister kabuğunu kullanın, cildiniz hem temizlenecek hem de rahatlayacaktır.

Salatalığı rendeledikten sonra da suyu ile birlikte kullanabilirsiniz. Suyunu cildinizi ovarak cildinize uygulayın ve 20 ile 30 dakika arasında cildinizde bekletin. Daha sonra bol su ile cildinizi temizleyin. Bu işlemi her gün kullanabilirsiniz. İsterseniz haftada iki kere de kullanabilirsiniz. Cildinizin yorgun gözüktüğü günlerde cildinizin rahatlamasını sağlayacaktır.