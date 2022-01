Diş Ağrısı Nasıl Geçer, Diş Ağrısına İyi Gelen Şeyler Nelerdir?

Her yaştan insanın her an çekebileceği bir ağrı olan diş sancısını, evde kısa süreli olarak geçirmek mümkün. Haberimizde diş ağrısını geçirmenin yollarını siz değerli okuyucularımızla paylaşacağız.

Diş ağrısının birçok sebebi olabilir. Çürük, yirmilik diş, iltihap gibi nedenlerle ağrı yapabilir. Ya da durduk yere diş ağırısı da çekebilirsiniz.

Soğuk bir içecek, sert bir yiyecek ya da tütün sonrası ağrılarda mevcuttur.

Her yemekten sonra fırçalamak ya da günde en az iki defa fırçalanması uzmanlar tarafından öneriliyor. İltihaplı durumda ise mutlaka bir doktora giderek göstermek gerekir.

Diş ağrısını geçirmenin pratik yöntemleri şunlardır;

Diş Fırçalama: her gün düzenli olarak fırçalanmalıdır.

Sirkeli su ve Tuzlu Su İle Gargara Yapma: dezenfektan etkisi gösteren bir araçtır. Doğal olmasıyla da en çok tercih edilenlerden biridir.

Yüksek Yastık Kullanma: baş ne kadar yüksekte olursa o kadar basınçtan kaynaklı ağrı azalır.

Karanfil Yağı veya Kuru Karanfil: dişteki ağrı yapan bölgeye konularak ağrıyı azaltıcı bir etkisi vardır.

Buz Uygulaması: ağıyan bçlgeye konularak bu yapılır.

Çiğ Sarımsak Yemek: antibiyotik etkisi vardır.

Çörek Otu: ağrıyı dindirir.

Zerdeçal

Buğday Çimi Suyu

Karabiber

Alkol

Gargara

Doğal Sakız

Mayısdanoz İle Gargara Yapma

Adaçayı Papatya Çayı

Kişniş İle Gargara Yapma

Kuru Üzüm ve Sarmısak Gargarası