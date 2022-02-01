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D vitamini kalp sağlığını nasıl etkiler? D vitaminin kalbe yararları nelerdir?

Birçok kişi D vitaminin kalp sağlığına etkilerini araştırıyor. Sıkça araştırılan D vitamini kalp sağlığını nasıl etkiler ve D vitaminin kalbe yararları neler gibi soruların yanıtlarını yazımızdan bulabilirsiniz.

01 Şubat 2022 Salı 04:26
D vitamini kalp sağlığını nasıl etkiler? D vitaminin kalbe yararları nelerdir?
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Birçok kişide görülen D vitamini eksikliği günümüzde yaygın bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki bu kadar yaygın görülmesi bazı kişilerin test yaptırmadan ve kanlarındaki D vitamini seviyesini bilmeden de D vitamini takviyeleri almalarına yol açabiliyor.

Kalp ve damar sağlığı için gerekli olan D vitaminin eksikliği kadar, fazla olmasının da inme ve diğer kardiyovasküler sorunları arttırdığını söylememiz gerekir.

D vitamini kalp sağlığını nasıl etkiler?

Konuyla ilgili yapılan birçok sayıda çalışma, düşük D vitamini seviyelerinin, atardamarların sertleşmesi ve endotel disfonksiyonu ile ilişkili olduğunu göstermiştir.

Yapılan en büyük çalışmalardan biri Kopenhag Üniversitesi araştırmacıları tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada 10.000’den fazla Danimarkalı katılımcının verileri incelenmiş ve D vitamini seviyeleri en düşük (15ng/mL’den az) ile en yüksek (50 ng/mL’den fazla) olanlar karşılaştırılmıştır.

Kalp krizi geçirenlerin kan analizleri ortak bir soruna işaret ediyor: düşük D vitamini seviyeleri. Ohio Üniversitesi araştırmacıları D vitamininin kalbi çevreleyen endotel hücrelerini ve damarları nasıl etkilediğini kullandıkları nanosensörler aracılığıyla gösterdiler.

D vitamini kandaki nitrik oksit düzeyini artırarak sağlıklı kan dolaşımı ve kan basıncını destekliyor. Ayrıca kalp ve damar sistemindeki oksidatif strese karşı da koruyor.

Basitçe söylemek gerekirse D vitamini saati tersine çevirip damarları ve kalbi gençleştirebiliyor. Günde 5.000 IU D vitamini almak sağladığı çok çeşitli yararların yanı sıra kalbin de korunmasına yardımcı olabilir



Son Güncelleme: 01.02.2022 04:26
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