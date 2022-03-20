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Covid 19 Koronavirüsü atlattıktan sonra iyileşmek için neler yapılır?

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürürken birçok kişi 'koronavirüsü atlattıktan sonra iyileşmek için neler yapılır?' sorusunun yanıtı araştırıyor. Covid 19 ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

20 Mart 2022 Pazar 13:57
Covid 19 Koronavirüsü atlattıktan sonra iyileşmek için neler yapılır?
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Covid-19 ile ilgili en endişe verici yanlardan biri diğer virüslerin aksine belirtilerin virüs bittikten, test negatif çıktıktan uzun sonra bile devam ediyor olması. İngiltere’de Glasgow, Oxford, Liverpool, Edinburgh ve Imperial College London üniversitelerinden araştırmacıların ortaklaşa yürüttükleri yeni bir çalışma bu uzun süren belirtilerin nedenleri üzerinde yapılmıştır.

Koronavirüs sonrasında iyileşmek için neler yapılabilir?

2020 yılının Şubat ayından Ekim ayına kadar İngiltere’de 31 hastaneye yatan 327 yetişkin, Covid bittikten sonra 3-11 ay izlenmiş. Uzun sürdüğü görülen semptomlar arasında halsizlik, nefes darlığı, hafıza sorunları, görme ve işitmede bozulmalar ve bazı hareket sorunları olduğu görülmüş. Bu semptomların en fazla görüldüğü grup 50 yaş altı kadınlar olmuş.

Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların % 55’i tam olarak iyileşemediklerini ve şaşırtıcı olarak % 93’ü bazı belirtilerin devam ettiğini bildirmişler. Araştırmacıların lideri Dr. Janet Scott hastalanmadan önce sağlıklı olan genç kişilerde de belirtilerin uzun süre devam ettiğini gördüklerini belirtiyor.

Covid geçirenlerin yeterince dinlenmeleri, hastalık sonrası kas güçlerinin yerine gelmesi için hafif egzersizler yapmaları öneriliyor. Bağışıklıklarını desteklemek ve enerjilerini kazanmak için alabilecekleri takviyeler:

-D vitamini

-Probiyotik (SY notu: Türkiye’de 10 milyardan fazla bakteriye izin verilmediği için en iyi probiyotik ev yapımı turşudur.)

-CoQ10 ve PQQ (prolokinolin kinon)

-Folat

Son Güncelleme: 20.03.2022 13:57
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KoronavirüsCovid19Koronavirüsten Sonra Neler Yapılır
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