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Burun Estetiği fiyatları nekadar ?

Burun estetiğini yaptıracak insanlar bu ameliyatın ne kadar bir ücretle gerçekleştiğini merak etmektedirler. Burun estetiği ameliyatı fiyatları,niçin ve nerede yapıldığına göre değişmektedir. Özel ve devlet hastanelerinde bu ameliyat yapılmaktadır. Burun estetiği fiyatları nelerdir? Bu haberimizde 2021 yılında burun estetiğinin fiyatlarını sizler için derledik. İşte 2021 burun estetiği fiyatları...

17 Şubat 2022 Perşembe 21:11
Burun Estetiği fiyatları nekadar ?
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Burun estetiği ,doktor ve hastanelere göre değişmektedir. Özel ve devlet hastanelerinde bu ameliyatın bir kısmı SGK tarafından karşılanmaktadır. SGK ,belirli koşullarda bu ameliyatın bir kısmını karşılamaktadır. Sağlık sorunlardan dolayı yapılan bu ameliyatın ücretlerinin tamamı SGK tarafından karşılanmaktadır. Fakat estetik amaçlı yapıldığı zaman SGK belli bir ödeme yapar. SGK eğer yarısını karşılarsa 2 bin TL ile 5 Bin TL arasında bir ödeme yapabilirsiniz.

Burun ameliyatı ya da burun estetiği devlet ve özel hastanelerde estetik uzmanı olan doktorlar ya da KBB uzmanlarından görüş alınarak gerçekleşmektedir.

Burun estetiğinde bazı teknikler uygulanmaktadır. Bu teknikler; 3D Burun, Tamponsuz,Revizyon,Kompozit, Finesse, 3D Mask, Hologram, Piezo ve Mikromotor, Burun Dolgusu şeklindedir. Burun estetiği 3 çeşitten oluşmaktadır. Bunlar ;

Kapalı burun ameliyatı

Açık burun estetiği

Ameliyatsız burun estetiği

Bulunduğunuz şehre göre, klinik ,devlet hastanesi,özel hastane, doktor ve operasyona göre fiyatlar değişmektedir. Özel hastanelerde, 2 Bin TL ile 20 Bin TL arasında fiyatlar değişmektedir. SGK ile anlaşması olan hastanelerde indirimli olarak ameliyatı gerçekleştirebilirsiniz.

Devlet hastaneleri

Devlet hastanelerinde gerçekleşen burun ameliyatlarında 500 TL ve 2 bin TL arasında değişmektedir. Sağlık sorunlarından dolayı yapılan Rinoplasti uygulamasında para alınmamaktadır.  Görüntü ve biçim değişikliği için yapılan ameliyatlarda 2 bin TL ile 3 bin TL arasında bir ücret alınmaktadır.

İstanbul burun estetiği 2021

İstanbul’da gerçekleşen burun ameliyatları KBB doktoru yapılırsa 7.500 TL – 20 Bin TL arasında değişmektedir. Eğer estekik doktoru tarafından yapılırsa 8 bin TL- 25 bin TL arasında değişmektedir.

İzmir burun estetiği 2021

İzmir’de gerçekleşen burun ameliyatları ortalama olarak 9 bin TL -13 TL arasında değişmektedir.

Bursa burun estetiği 2021

Bursa’da gerçekleşen burun ameliyatları 3.500 TL – 12 bin TL arasında değişmektedir.

Ankara burun estetiği 2021

Ankara’da gerçekleşen burun ameliyatları 9 bin TL – 13 bin TL arasında değişmektedir.

 

Tamponsuz gerçekleştirilen burun ameliyatlarında ortalama olarak fiyatlar  2 bin TL – 5 bin TL arasında değişmektedir. Ameliyatsız gerçekleşen işlemlerin fiyatı 800 TL- 4 bin TL arasında değişmektedir.

  • İple burun ameliyatı 3 bin TL – 5 bin TL arasında
  • Lazerle burun ameliyatı 1.500 TL – 3 bin TL arasında
  • Kemerli burun ameliyatı 1.500 TL- 3 bin TL arasında
  • Dolgu burun ameliyatı 1.500 TL – 2 bin TL arasında
  • Revizyon burun ameliyatı 10 bin TL – 30 bin TL arasında
  • Burun ucu estetiği ortalama olarak 2 bin TL’ye kadar yapılmaktadır.

Bu fiyatlar ortalama olup ,gittiğiniz özel ya da devlet hastanesinden daha detaylı bilgiler alabilirsiniz. Ayrıca gideceğiniz hastanenin SGK ile anlaşma olup olmadığını öğrenin. Burun ameliyatı olmak için 18 yaşını doldurmak gereklidir.

 



Son Güncelleme: 17.02.2022 21:11
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