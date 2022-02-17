Burun Estetiği fiyatları nekadar ?

Burun estetiği ,doktor ve hastanelere göre değişmektedir. Özel ve devlet hastanelerinde bu ameliyatın bir kısmı SGK tarafından karşılanmaktadır. SGK ,belirli koşullarda bu ameliyatın bir kısmını karşılamaktadır. Sağlık sorunlardan dolayı yapılan bu ameliyatın ücretlerinin tamamı SGK tarafından karşılanmaktadır. Fakat estetik amaçlı yapıldığı zaman SGK belli bir ödeme yapar. SGK eğer yarısını karşılarsa 2 bin TL ile 5 Bin TL arasında bir ödeme yapabilirsiniz.
Burun ameliyatı ya da burun estetiği devlet ve özel hastanelerde estetik uzmanı olan doktorlar ya da KBB uzmanlarından görüş alınarak gerçekleşmektedir.
Burun estetiğinde bazı teknikler uygulanmaktadır. Bu teknikler; 3D Burun, Tamponsuz,Revizyon,Kompozit, Finesse, 3D Mask, Hologram, Piezo ve Mikromotor, Burun Dolgusu şeklindedir. Burun estetiği 3 çeşitten oluşmaktadır. Bunlar ;
Kapalı burun ameliyatı
Açık burun estetiği
Ameliyatsız burun estetiği
Bulunduğunuz şehre göre, klinik ,devlet hastanesi,özel hastane, doktor ve operasyona göre fiyatlar değişmektedir. Özel hastanelerde, 2 Bin TL ile 20 Bin TL arasında fiyatlar değişmektedir. SGK ile anlaşması olan hastanelerde indirimli olarak ameliyatı gerçekleştirebilirsiniz.
Devlet hastaneleri
İstanbul burun estetiği 2021
İstanbul’da gerçekleşen burun ameliyatları KBB doktoru yapılırsa 7.500 TL – 20 Bin TL arasında değişmektedir. Eğer estekik doktoru tarafından yapılırsa 8 bin TL- 25 bin TL arasında değişmektedir.
İzmir burun estetiği 2021
İzmir’de gerçekleşen burun ameliyatları ortalama olarak 9 bin TL -13 TL arasında değişmektedir.
Bursa burun estetiği 2021
Bursa’da gerçekleşen burun ameliyatları 3.500 TL – 12 bin TL arasında değişmektedir.
Ankara burun estetiği 2021
Ankara’da gerçekleşen burun ameliyatları 9 bin TL – 13 bin TL arasında değişmektedir.
Tamponsuz gerçekleştirilen burun ameliyatlarında ortalama olarak fiyatlar 2 bin TL – 5 bin TL arasında değişmektedir. Ameliyatsız gerçekleşen işlemlerin fiyatı 800 TL- 4 bin TL arasında değişmektedir.
- İple burun ameliyatı 3 bin TL – 5 bin TL arasında
- Lazerle burun ameliyatı 1.500 TL – 3 bin TL arasında
- Kemerli burun ameliyatı 1.500 TL- 3 bin TL arasında
- Dolgu burun ameliyatı 1.500 TL – 2 bin TL arasında
- Revizyon burun ameliyatı 10 bin TL – 30 bin TL arasında
- Burun ucu estetiği ortalama olarak 2 bin TL’ye kadar yapılmaktadır.
Bu fiyatlar ortalama olup ,gittiğiniz özel ya da devlet hastanesinden daha detaylı bilgiler alabilirsiniz. Ayrıca gideceğiniz hastanenin SGK ile anlaşma olup olmadığını öğrenin. Burun ameliyatı olmak için 18 yaşını doldurmak gereklidir.