Bu yağı kimse kullanmıyor ama faydası büyük! Canan Karatay bas bas bağırıyor: Daha yararlısı yok!

Canan Karatay sağlık önerilerine hızla devam ediyor. Bu yağ birçok derde deva! Tüm detaylar haberimizde.

Sağlıklı ve uzun süre yaşamak istiyorsanız Canan Karatay'ın önerdiği bu yağı mutlaka deneyin! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

CANAN KARATAY'DAN YAĞ ÖNERİSİ

Prof. Dr. Canan Karatay sağlık açısından epey önemli olan önerilerde bulundu. Köfte, lahmacun, mangal eti, kıyma gibi birçok et içinde kullanılan kuyruk yağının birçok faydası olduğunu söyledi. Karatay, kuyruk yağı yemenin ömrü uzattığını belirtti. Etlerinizin daha lezzetli olması için bir kaşık kuyruk yağı ekleyebilirsiniz.





Kuyruk yağı kalp damar sağlığına iyi gelir ancak fazla tüketilmemelidir. İçinde omega 3 olduğu için birçok faydası vardır ve kolesterol dengeler. Aynı zamanda kuyruk yağı doğal bir yağ olduğu için cilt ve saç sağlığına iyi gelir. Cilt için de nemlendirmek ve cilt bariyeri güçlendirmek için kullanılabilir. Saç derisini besleyen kuyruk yağı kırılma, dökülme ve kepek oluşumunu da engeller. Kuyruk yağı anti inflamatuar özelliği sayesinde iltihaplara iyi gelir ve ciltlerdeki tahrişi azaltır. Son olarak kuyruk yağı küçük kesiklere, yanıklara, yaralanmalara iyi gelir ve cildin iyileşme sürecini hızlandırır.