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Bez ve tek katmanlı maskeler koronavirüse karşı korumuyor!

ABD'li uzmanlar tarafından yapılan bir araştırmada bez ve tek katmandan yapılmış maskelerin koronavirüse karşı korumadığı ortaya çıktı.

07 Ocak 2022 Cuma 13:32
Bez ve tek katmanlı maskeler koronavirüse karşı korumuyor!
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Koronavirüs salgınına karşı kullanılan en önemli tedbirlerden biri olan maskeler üzerine araştırmalar yapan bilim insanları, tek katmanlı olarak üretilen kağıt maskeler ile birlikte kumaş maskelerin de özellikle Omicron varyantına karşı yeterli derecede bir koruma sağlamadığını ortaya çıkardılar.

Bir çok kişinin hem rahatlık hem de tarz olması için tercih ettiikleri tek katmanlı bez maskelerin koronavirüs taşıyan büyük damlacıkları engelleyebildiği belirtilirken bulaşıcı hastalık uzmanları daha n engellenmesinde etkili olmadığını savunuyorlar.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yayımlanan son kılavuzda herkesin çok katmanlı ve sıkı olarak dokunan kumaşlardan üretilen maskelerin tercih edilmesi gerektiği belirtilirken bu maskelerin  yüze oturan ve tellerinin ayarlanabilir olmasına dikkat edilmesi de aktarılıyor. 

Bez maske kullanan kişilerinde bu maskelerinin altına mutlaka tek kullanım bir maske takmalarını daha sağlık olacağının belirtildiği kılavuzda N95 maskelerinin sağlık çalışanlarının kullanımına bırakılması gerektiği önemle anlatılıyor.

San Francisco Califonia Üniversitesi'nde görev yapan Monica Gandhi, koronavirüse maruz kalmamamak için doğru maske kullanımının şart olduğunu belirterek doğru takılan katmanlı maskeler ile birlikte sertifikalı N95 maskelerinin havada dolaşan partiküllerin yüzde 95'ine kadar filtrelediklerini söyledi. Kumaş ve cerrahi maskelerin koruyuculuk oranının çok düşük olduğunu ifade eden Gandhi, virüsten korunmak için beş kattan oluşan saha sıkı yapılı KN95 maskelerinin de kullanılmasının doğru olacağını kaydetti.


Son Güncelleme: 07.01.2022 13:32
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Tek Kullanımlık MaskeN95 MaskesiHangi Maske Daha Koruyucu
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