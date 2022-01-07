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Bakan Koca, Bilim Kurulu üyelerini topluyor: Gündem Omicron varyantı!

Bilim Kurulu üyeleri bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir araya geliyor. Saat 17.30’da başlaması planlanan toplantının ana gündem maddesi ise Omicron varyantı olacak.

07 Ocak 2022 Cuma 13:44
Bakan Koca, Bilim Kurulu üyelerini topluyor: Gündem Omicron varyantı!
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Tüm dünyanın etkisi altında olduğu koronavirüs salgınıyla mücadele hızlı bir şekilde devam ederken ortaya çıkan Omicron varyantı, bir çok ülkeyi bu mücadelede zor duruma soktu. Türkiye'de görülen Omicron varyantına karşı uzmanlar aşı ve tedbir uygulamalarının önemini sürekli olarak anlattı.

Son zamanlarda yaşanan vaka artışları da Bilim Kurulu'nun 2022 yılının ilk toplantısında masaya yatırılarak detaylı olarak ele alınacağı bildirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği ve video konferans yöntemiyle toplanacak olan Bilim Kurulu üyeleri, aynı zamanda Omicron varyantına karşı alınabilecek ek tedbirleri de değerlendirmeye alacak.

Acil kullanım onayında olan TURKOVAC aşısı ile birlikte diğer aşıların uygulama oranlarının da gündeme alınacağı toplantının hemen ardından Sağlık Bakanı Koca, alınan kararlarla ilgili yazılı bir açıklama yapılacak.


Son Güncelleme: 07.01.2022 13:44
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Anahtar Kelimeler:
Bilim KuruluToplantıFahrettin KocaOmicron Varyantı
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