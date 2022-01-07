Bakan Koca, Bilim Kurulu üyelerini topluyor: Gündem Omicron varyantı!

Tüm dünyanın etkisi altında olduğu koronavirüs salgınıyla mücadele hızlı bir şekilde devam ederken ortaya çıkan Omicron varyantı, bir çok ülkeyi bu mücadelede zor duruma soktu. Türkiye'de görülen Omicron varyantına karşı uzmanlar aşı ve tedbir uygulamalarının önemini sürekli olarak anlattı.
Acil kullanım onayında olan TURKOVAC aşısı ile birlikte diğer aşıların uygulama oranlarının da gündeme alınacağı toplantının hemen ardından Sağlık Bakanı Koca, alınan kararlarla ilgili yazılı bir açıklama yapılacak.
Son Güncelleme: 07.01.2022 13:44