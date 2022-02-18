Bakan Koca, 65 yaş ve üzeri vatandaşları test konusunda uyardı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ve paylaşımında 65 yaş ve üzerinde olan vatandaşlara seslendi. Koronavirüs salgının en çok etkilediği yaş grubunun riskleri yönünde bir açıklama yapan Bakan Koca, vatandaşlara test yaptırma çağrısında bulundu.

Bakan Koca paylaşımında MOLNUPIRAVIR isimli ilacın etken maddeli ir ilaç olduğunu bu ilacın erken tanı döneminde riskleri oldukça fazla azalttığını belirterek özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşların bağışıklık sistemiyle ilgili sorunları varsa ihtimalleri hafife almayarak mutlaka test yaptırmalarını istedi.

Şikayetleri önemsiz olarak görmeden bunları nezle ve soğuk algınlığı ile karıştırılmaması gerektiğini belirten Bakan Koca, test sonrasında verilen MOLNUPIRAVIR isimli ilacın da mutlaka kullanılması gerektiğini söyledi.