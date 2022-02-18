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Bakan Koca, 65 yaş ve üzeri vatandaşları test konusunda uyardı!

Koronavirüs salgınının en çok etki ettiği yaş grubu olan 65 ve yaş ve üzeri vatandaşlara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan test uyarısı geldi.

18 Şubat 2022 Cuma 16:11
Bakan Koca, 65 yaş ve üzeri vatandaşları test konusunda uyardı!
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ve paylaşımında 65 yaş ve üzerinde olan vatandaşlara seslendi. Koronavirüs salgının en çok etkilediği yaş grubunun riskleri yönünde bir açıklama yapan Bakan Koca, vatandaşlara test yaptırma çağrısında bulundu.

Bakan Koca paylaşımında MOLNUPIRAVIR isimli ilacın etken maddeli ir ilaç olduğunu bu ilacın erken tanı döneminde riskleri oldukça fazla azalttığını belirterek özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşların bağışıklık sistemiyle ilgili sorunları varsa ihtimalleri hafife almayarak mutlaka test yaptırmalarını istedi. 

Şikayetleri önemsiz olarak görmeden bunları nezle ve soğuk algınlığı ile karıştırılmaması gerektiğini belirten Bakan Koca, test sonrasında verilen MOLNUPIRAVIR isimli ilacın da mutlaka kullanılması gerektiğini söyledi.



Son Güncelleme: 18.02.2022 16:11
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Fahrettin Koca65 Yaş Ve üzerinde UyarıTest UyarısıMOLNUPIRAVIR Ilacının Etkileri
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