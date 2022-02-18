Bakan Koca, 65 yaş ve üzeri vatandaşları test konusunda uyardı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ve paylaşımında 65 yaş ve üzerinde olan vatandaşlara seslendi. Koronavirüs salgının en çok etkilediği yaş grubunun riskleri yönünde bir açıklama yapan Bakan Koca, vatandaşlara test yaptırma çağrısında bulundu.
Şikayetleri önemsiz olarak görmeden bunları nezle ve soğuk algınlığı ile karıştırılmaması gerektiğini belirten Bakan Koca, test sonrasında verilen MOLNUPIRAVIR isimli ilacın da mutlaka kullanılması gerektiğini söyledi.
Son Güncelleme: 18.02.2022 16:11