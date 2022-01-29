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Ayak tırnaklarındaki belirtilere dikkat! Yüksek kolestrol riski olabilir..

Ayak tırnakları genellikle yavaş büyüyen ve aynı zamanda kırılgan olanlara uzmanlardan çok önemli bir uyarı geldi. Yapılan uyarıda ayak tırnaklarında ki düzensizliğin yüksek kolestrolün belirtileri olabileceği belirtildi.

29 Ocak 2022 Cumartesi 17:04
Ayak tırnaklarındaki belirtilere dikkat! Yüksek kolestrol riski olabilir..
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Genel olarak kolestrol, metabolizmanın daha verimli çalışmasına yardımcı olan ve vücutta önemli bir rol oynasa da yüksek seviyede olanlar kişilerin kalp rahatsızlığı ya da felç gibi sağlık sorunu yaşamasına neden olabiliyor. Yüksek kolestrolün ayrıca arterleri tıkayan ve aynı zamanda bacak kaslarına da kan akışını durduran periferik hava hastalığı (PAD) riskini artırdığı söyleniyor.

 

Tıp dilinde PAD olarak tanımlanan periferik hava hastalığı genel olarak ayak tınaklarında görülebiliyor. Harley Street Clinic'te danışman olarak görev yapan kardiyolog doktor Sami Firoozi, PAD hastalığının insan sağlığı üzerindeki etkisi ilgili önemli bilgiler verdi. Bu hastalığın doğrudan yaşamı tehdit etmese de hastalığa neden olan ateroskleroz sürecinin bazı durumlarda bacakları kan akışının ciddi oranda kısıtlandığını söyleyen Firoozi, bu durumda ortaya çıkan hastalığının ciddi hastalık olduğunu, ayrıca bazı durumlarda da ölümcül sorunlara yol açabileceğini kaydetti.

PAD hastalığın semptomları arasında bacaklarda ve ayaklarda şiddetli yanma cildin soluk görünmesi pürüzsüz ve kuru hale gelmesinin yanı sıra aynı zamanda da bacaklarda kas kütlesi kaybının olduğuönu belirten Froozi, hastalığın diğer semptomları arasında ayak ve bacak kısımlarında bir türlü iyileşmeyen açık yaralar ve ayak derisinin soğuk uyuşmuş ve kırmızı renge dönmesi sonucu kokulu irin üretmeye başlaması olduğunu söyledi. Bu belirtilerin görülmesi halinde asıl tanının konulabilmesi için mutlaka kan testi testi yaptırılmasını öneren Dr. Froozi, özellikle kişilerin yaş kilo ve sigara içme durumuna bağlı olarak şeker hastalığının olup olmadığına ya da ailenin yüksek kolestrol İle birlikte kalp sorunlarının olup olmadığına bağlı olarak hastalık tespitinin yapılabileceğini aktardı.



Son Güncelleme: 29.01.2022 17:04
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