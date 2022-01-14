Ardahan'ın fedakar koronavirüs savaşçıları!

Koronavirüs salgınıyla mücadele en ön saflarda yer alarak mücadelenin kahramanları olan sağlık çalışanlarını hiç bir koşul engelleyemiyor. Bunun en güzel öneği de Ardahan'da yaşandı.

Ardahan'ın zorlu hava şartlarının engelleyemediği sağlık personeli -3 dereceyi bulan hava sıcaklığında kilometrelerce yol giderek vatandaşlara ulaşıyor ve aşı uygulamalarını evlerinde gerçekleştiriyorlar. Ardahan Toplum Sağlığı Merkezi'nin doktoru Dr. Halenur Korkmaz, hava şartları karşısında ne kadar zorlansak ta görevlerini yerine getirdikleri için çok mutlu olduklarını söylüyor.

Kentte fırtına, kar, soğuk demeden çalışmak isteyen sağlık personeli tek bir kişiyi dahi aşısız bırakmak istemedikleri için bazen araçla bazen de yürüyerek karlı yolları aşıyor ve halka bir şekilde ulaşıyorlar. 42 kişinin oluşturduğu 14 mobil ekiple birlikte köylerde aşı uygulamalarında kapıları tek tek çalan Toplum Sağlık Merkezi çalışanları herkesin aşılarını tamamlamaya çalışıyor.

Ardahan merkeze yaklaşık olarak 46 kilometre uzaklıkta olan 370 nüfusa sahip Beşiktaş köyünde aşı çalışmasına katılan ekipler, kar ve tipi nedeniyle zor anlar yaşarken, aşı yapmak için geldikleri evin yakınlarında köpek saldırısına uğradılar. Ev sahiplerinin müdahalesiyle köpeklerden kurtulan ekip, daha sonra eve girerek aşı uygulamalarını sağlık bir şekilde gerçekleştirdiler.