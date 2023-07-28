24 saat cep telefonuyla gezenlere kötü haber! İki belirti varsa hastane odanızı şimdiden ayırtın!

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TELEFON KULLANIM SÜRESİNİ AZALTMANIZ GEREKİYOR

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mesut Özcan el hastalıklarının arttığı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Özcan, dijital teknolojinin bilinçsiz şekilde kullanılmasının ellerde sinir sıkışmalarına sebep olduğunu söyledi. Özcan konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı;





'Aşırı telefon kullanımı ile birlikte farkında olmadan el, parmaklar, ön kol bölgelerinde sinirler ve tendonlar yoruluyor. Zaman içinde yıpranmalar yaşanıyor. Tetik parmak, parmağın ve parmağa bağlı olan tendonun aşırı kullanılması sonucunda yıpranmalar gün yüzüne çıkıyor. Karpal tünel sendromu da el bileğinin ortasında olan ve ilk üç parmağa dağılan median sindirim bası altında olması sonucunda ortaya çıkıyor. Bu hastalıklar için erken tanı olursa fizik tedavi ile bazen de bir cerrahi operasyon olmadan tedavi olabiliyor. Ancak kişinin yaşam kalitesini bozan ağrılar ve ellerin kullanımında güçlük yaşanıyorsa cerrahi operasyonlar gerekiyor. El ve mikro cerrahinin incelikleri ile yapılacak operasyonlarla güzel sonuçlar elde edilebiliyor.'