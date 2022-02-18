1'i kanser 13 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun web sitesinde Sağlık Uygulama Tebliği'ne (SUT) yönelik yer alan yönetmelikte yapılan bir değişiklik kamuoyuna aktarıldı. Tebliğe göre SUT düzenlemesi olmadan 4'ünün ithal, 9’un da imal olmak üzere toplamda 13 ilacın geri ödeme listesine ilave edildiği bildirildi.

Söz konusu değişikliğe ilişkin bir açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin, 1'i kanser tedavisinde kullanılan 13 ilacın bundan sonra SGK ile sözleşmeli olan tüm eczanelerden temin edileceğini söyledi.