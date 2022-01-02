1 Ocak koronavirüs verilerini açıklayan Bakan Koca'dan maske uyarısı!

1 Ocak tarihine ait koronavirüs tablosuna göre son 24 saat içerisinde Türkiye genelinde 369 bin 27 Kovid-19 testi uygulandı. Bu testle sonucunda ise 36 bin 731 kişide pozitif sonuç görüldü. Son 24 saat içinde ayrıca 145 kişi de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak yayınlanan 'Günlük Koronavirüs Tablosu' aynı zamanda "covid19.saglik.gov.tr" adresi üzerinden de paylaşıldı.

Tabloyu resmi sosyal medya hesabı üzerinden de paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılama uygulamalarında 18 yaş üzerine yapılan ikinci doz aşı oranlarının yüzde 83,17 olduğunu belirtirken, aşının ilk dozunu yaptıranlarının oranların ise yüzde 91,71 olarak gerçekleştiğini aktardı.

"SALGININ İLK AYLARINDA OLAN CİDDYETE GERİ DÖNMEK ZORUNDAYIZ"

Bakan Fahrettin Koca, paylaşımında maske kullanımının önemine işaret etti ve özellikle Omicron varyantının oluşturmuş olduğu tehlikeye ve virüsün hızla yayılma hızına karşılık salgının ilk aylarında gerçekleştirilen ciddiyete geri dönmemiz gerektiğini söyledi. Bakan Koca, maske konusunda vatandaşları uyararak maskeyi gelişigüzel takılmak yerine, ağız ve burun kısmını tamamiyle kapatacak bir biçimde kullanılmasının daha doğru olduğunu ifade etti.