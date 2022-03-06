İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Zelensky'i Polonya'ya kaçıracak sır plan ifşa oldu!

ABD'li Washington Post gazetesi tarafından yayınlanan bir haberde ABD ile müttefiklerin Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'i Polonya'ya kaçırmak için sır gibi saklanan planı ifşa etti.

06 Mart 2022 Pazar 15:15
Zelensky'i Polonya'ya kaçıracak sır plan ifşa oldu!
Takip Et:

Rusya tarafında Ukrayna'ya başlatılan savaşın 11. gününde sıcak çatışmalar devam ederken ABD ve Avrupa basını bomba bir iddia haberi yayınladı. The Sun ajansı ile ABD'li Washington Post gazetesi ABD'li özel kuvvetler ile İngiliz SAS komandolarının bir plan hazırlığı içinde olduklarını ve planda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski için 'yüksek risk' içeren bir kurtarma operasyonu için hazırlık yaptığını yazdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, hakkında çıkan 'Polonya'ya kaçtı' iddialarını yaptığı canlı yayınlarla yalanlamasına rağmen, başkent Kiev'in Rus güçleri tarafından düşürülmesi halinde direnişi nereden ve ne şekilde devam ettireceği hakkında çeşitli öngörüler oluşmaya başladı. 

Bununla ilgili bir haber hazırlayan ABD'li Washington Post gazetesi haberini ABD ve Avrupa’dan yetkili kaynaklara dayandırdı ve içeriğinde Rusya güçlerinin Ukrayna'daki ilerleyişlerine devam edeceğini ve ülkede ise işgal durumuna karşılık olarak kanlı ve uzun bir isyanın başlatılacağına inanıldığı aktarıldı. 

ABD, ZELENSKY KAÇIRMA PLANI YAPIYOR!

ABD tarafının Ukrayna’ya sağlamış olduğu silah yardımlarının da söz konusu isyan döneminde hayati bir önem taşıdığının belirtildiği haberde Dışişleri Bakanlığı ile birlikte Pentagon’un, Rusya güçlerinin Kiev’i tamamiyle ele geçirme durumunda Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ve kabine üyelerinin kaçışıyla ilgili bir plan üzerinde çalıştığı kaydedildi. Kaçış planındaki adresin de Polonya olduğu bilgisi paylaşıldı. 

 

 



Son Güncelleme: 06.03.2022 15:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
UkraynaZelenskyPolonyaya Kaırma PlanıABDRusya Ukrayna Savaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6,5 Büyüklüğünde korkutan deprem!
6,5 Büyüklüğünde korkutan deprem!

Popüler Haberler

Elvin Beşikçioğlu kimdir? Nerelidir? Elvin Beşikçioğlu kaç yaşında?
Cansu Kurgun kimdir, kaç yaşındadır? Cansu Kurgun'un rol aldığı yapımlar
7 Mart 2022 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 7 Mart Pazartesi at yarışı programı
Yarışmacı Güzel Gazalina kimdir? Nerelidir? Hayatı hakkında bilgiler
TJK 6 Mart 2022 Pazar at yarışı sonuçları
Deniz Hamzaoğlu kimdir?
E Devlet Düğün İzni Başvurusu
Tuna Gürcoşkun kimdir?
Deniz Özmen kaç yaşında? Aslen nereli?
Tülin Oral kimdir? Kaç yaşında? Nerelidir? Tülin Oral'ın hayatı
Netflix The Phantom Belgeselinin konusu nedir? Netflix, Wanda Lopez'i kimin öldürdüğünü The Phantom Belgeseli ile ele alıyor
Bim'de satılan Bilicra çocuk saati hakkında bilgi ve inceleme
Ozan Osmanpaşaoğlu kimdir?
En kaliteli mikrodalga fırınlar hangileri?
Oyuncu Beste Kökdemir kimdir?
6 Mart 2022 Pazar evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Oruç tutarken mekruhlar nelerdir? Orucun mekruhları nelerdir?
Ramazan’ı karşılamak için oruç tutulur mu?
Kulağın yıkattırılması orucu bozar mı?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 6 Mart 2022 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Orucu kasten bozmanın günahı nedir? Orucu kasten bozmanın cezası nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.