Zelensky'i Polonya'ya kaçıracak sır plan ifşa oldu!

Rusya tarafında Ukrayna'ya başlatılan savaşın 11. gününde sıcak çatışmalar devam ederken ABD ve Avrupa basını bomba bir iddia haberi yayınladı. The Sun ajansı ile ABD'li Washington Post gazetesi ABD'li özel kuvvetler ile İngiliz SAS komandolarının bir plan hazırlığı içinde olduklarını ve planda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski için 'yüksek risk' içeren bir kurtarma operasyonu için hazırlık yaptığını yazdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, hakkında çıkan 'Polonya'ya kaçtı' iddialarını yaptığı canlı yayınlarla yalanlamasına rağmen, başkent Kiev'in Rus güçleri tarafından düşürülmesi halinde direnişi nereden ve ne şekilde devam ettireceği hakkında çeşitli öngörüler oluşmaya başladı.

Bununla ilgili bir haber hazırlayan ABD'li Washington Post gazetesi haberini ABD ve Avrupa’dan yetkili kaynaklara dayandırdı ve içeriğinde Rusya güçlerinin Ukrayna'daki ilerleyişlerine devam edeceğini ve ülkede ise işgal durumuna karşılık olarak kanlı ve uzun bir isyanın başlatılacağına inanıldığı aktarıldı.

ABD, ZELENSKY KAÇIRMA PLANI YAPIYOR!

ABD tarafının Ukrayna’ya sağlamış olduğu silah yardımlarının da söz konusu isyan döneminde hayati bir önem taşıdığının belirtildiği haberde Dışişleri Bakanlığı ile birlikte Pentagon’un, Rusya güçlerinin Kiev’i tamamiyle ele geçirme durumunda Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ve kabine üyelerinin kaçışıyla ilgili bir plan üzerinde çalıştığı kaydedildi. Kaçış planındaki adresin de Polonya olduğu bilgisi paylaşıldı.