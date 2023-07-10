Özbekistan halkının Cumhurbaşkanı tercihi yeniden Mirziyoyev oldu!

Özbekistan, dün kayıtlı 19 milyon 500 binin üzerinde seçmenle yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitti. Özbek halkı, ülkeyi yedi yıl yönetecek bir cumhurbaşkanını seçmek için oylarını kullandı. Dün saat 08.00 sıralarında başlayan oy kullanma işlemi 10 bin 784 sandıkta gerçekleştirildi.

Seçimlerde Cumhurbaşkanlığı için Ulugbek İnoyatov, Halk Demokratik Partisi’nden, mevcut Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Liberal-Demokratik Partisi’nden, Robahon Mahmudova Adolat Sosyal Demokrat Partisi’nden Abduşukur Hamzaye ise Ekoloji Partisi’nden adaylıklarını koyarak yarıştılar.

YÜKSEK OY ORANIYLA KAZANDI





Son dakika bilgilerine göre seçim sonucu resmi olmayan rakamlar henüz açıklanmasa da belirleyici oldu. Erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin belirsiz sonuçlarında Şevket Miriyoyev'in oyların yüzde 87.05'ini alarak yeniden cumhurbaşkanı olarak seçildiği bildirildi.