Ukrayna'dan Avrupa Birliği hamlesi! Zelenskiy, üyelik başvurusunu imzaladı..

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile yapılan Misnk Anlaşması'nı yok olarak saydıktan sonra askeri bir harekat başlattı ve Ukrayna'ya giriş emrini verdi. 5 gündür Ukrayna'da ilerleyişini sürdüren Rusya'ya karşı Ukrayna ordusu da direnişlerine devam etti.

Rusya'nın Ukrayna'da savaş başlatması tüm dünyada tepkiyle karşılanırken, ABD ve AB başta olmak üzere bir çok ülkeden Rusya'ya karşı çok ağır yaptırımlar yapıldı.

SICAK ÇATIŞMALARDA 5. GÜN

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal girişimi 5. gününde ülkenin birçok kentinde ağır ve sıcak çatışmalar yaşanıyor. Ukrayna ordusu ve direnişçi halk Rusya ordusunun ilerleyişini ciddi oranda yavaşlattı. Tüm bu olaylar sırasında ise Rusya'nın saldırılarına canla başla direnen Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üye olmasıyla ilgili konu ciddi şekilde konuşulmaya başlandı.

DEVLET BAŞKANI ZELENSKİY AB'YE BAŞVURU BELGELERİNİ İMZALADI

Bugün Ukrayna ile Rusya arasında gerçekleşen müzakere görüşmesi dışında da tarihi başka bir an daha yaşandı ve Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği'ne üyelikle ilgili gerekli tüm belgeleri imzaladı. AB tarafının ise başvuru ile ilgili sürece nasıl karşılık vereceği ise büyük merak konusu oldu.