Ukrayna lideri Zelenskiy’den net tavır: Silahları bırakmıyoruz!

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savam 3. gününe girerken dün akşam saatlerinden itibaren gece boyunca başkent Kiev'de yoğun top atışları ve patlamalar meydana geldi. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren çatışmalarda halk sığınaklarda bekletilirken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den halkına ve tüm dünyaya bir çağrı geldi.

Kiev'deki ofisinin önünden bir video paylaşan ve ulusa seslenen Zelenskiy, hiçbir şekilde silahları bırakmayacağı çağrısında bulundu. Ukrayna lideri yayınladığı mesajında, hakkında çıkan yalan haberlere inanılmaması gerektiği, ülkesini terk etmediği ve sonuna kadar da savaşmaya devam edeceğini söyledi.

AB'YE KRİTİK ÇAĞRI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, daha sonra bir açıklama yaparak Avrupa Birliği'ne kritik bir çağrıda bulundu ve çağrısında Ukrayna'nın AB üyeliği hakkında karar vermek için kritik bir zamanda ifadelerini kullandı.