Ukrayna halkı sabaha kadar direniş için molotof kokteyli hazırladı!

Rusya'nın Ukrayna'da yaşayan ayrılıkçı Rus vatandaşlarını korumak ve aynı zamanda Ukrayna'nın NATO'ya girmesini engellemek bahanesiyle başlattığı savaş 4. gününe girdi. Çok sayıda batılı ülke Ukrayna'ya karşı verdikleri vaatleri yerine getirmedi ve Rusya'ya karşı ekonomik yaptırım uygulama dışında Rusya'ya karşı bir manevra yapmadı.

UKTAYNA HALKI MOLOTOFLARLA DİRENİŞ HAZIRLIĞI YAPIYOR

Rus ordusunun işgaline karşılık olarak direniş hazırlığına başlayan sivil halk, Ukrayna güçlerine yardım etmek için işe koyuldular ve tanklara karşı gelebilmek sabaha kadar çalıştılar. Sokak direnişçileri, hazırladıkları molotof kokteyllerini de her köşe başına istiflediler.