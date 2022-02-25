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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Rusya lideri Putin'e şeytan benzetmesi!

Rusya'nın işgali altında kalan Ukrayna'da Devlet Başkanı Zelenskiy bir açıklamayla dünyaya seslenerek çağrılarda bulundu. Putin'e çok ağır sözler söyleyen Zelenskiy, 'şeytan' benzetmesi yaptı.

25 Şubat 2022 Cuma 13:35
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Rusya lideri Putin'e şeytan benzetmesi!
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Rusya'nın askeri saldırısı altında kalan Ukrayna'nın Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, kurmaylarıyla yaptığı acil durum toplantısı sonrası kameraların karşısına geçerek dünyaya seslendi. Konuşmasında  Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için 'şeytan' diyen Zelenskiy, sonuna kadar mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerinin altını çizdi.

Ülke olarak bağımsızlıklarından asla taviz vermeyi düşünmediklerini söyleyen Zelenskiy, kendi ülkesindeki vatandaşlarına seferberlik çağrısı yaptı ve eli silah tutan herkesi orduya katılmaya davet etti. Yaralı vatandaşlarının olduğu bilgisini paylayan devlet başkanı mümkün olduğu kadar kan verin diyerek halkına çağrıda bulundu.

RUSYA'YA MEYDAN OKUYAN ZELENSKİY DÜNYAYA DA SESLENDİ!

Ukrayna'nın finansal olarak gerekli olan gücünün elinde olduğunu vurgulayan Zelenskiy, ülkeyi savunabilmek için gerekli kaynaklara sahip olduklarını söyledi. Rusya ile farklı bir şekilde tarihe geçtiklerini belirten Zelenskiy, o ülke ile bağlarının tamamen koptuğunu da sözlerine ekledi.

RUSYA LİDRİ PUTİN'E ÇOK AĞIR SÖZLER!

Rusya halkına başlatılan bu savaşı protesto etmeleri için bir çağrı yapan Ukrayna Devlet Başkanı, Rus halkının bir seçim yapmak zorunda olduğunu söyledi. Rusya lideri Putin için şeytan ifadesini kullanan Zelenskiy, konuşmasında Putin isimli şeytanın bir ulusu yok etmek istediği ifadelerini kullandı.



Son Güncelleme: 25.02.2022 13:35
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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna SavaşıDevlet Başkanı ZelenskiyRusya Lideri Putinşeytan
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