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Suudi Arabistan, umre ziyareti için yeni prosedürlerini açıkladı!

Suudi Arabistan yönetimi umre ziyareti yapacak olan ziyaretçiler için 9 Şubat 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yeni belirlenen şartları açıkladı.

08 Şubat 2022 Salı 13:09
Suudi Arabistan, umre ziyareti için yeni prosedürlerini açıkladı!
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Koronavirüs tedbirleri kapsamından gerekli önlemlerin alınarak gerçekleştirildiği umre ziyaretlerinde yeni prosedürler belirlendi. Belirlenen prosedürler ise Suudi Arabistan yönetimi tarafından açıklandı.

Umre ziyaret için gelenlerin sağlıklarını korumak amacıyla hazırlanan yeni tedbirlerde ülkeye giriş alanındaki bazı prosedürlerinin güncellendiğinin duyurulduğu açıklamada, söz konusu yeni uygulamaların ise 9 Şubat 2022 tarihinde başlanacağı belirtildi.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından umre ziyareti tedbirlerine dair yapılan yazılı açıklamada umre yada ziyaret amacıyla ülkeye gelen ziyaretçilerin bağışıklık durumlarına bakılmadan son 48 saat içerisinde alınan onaylı negatif sonuç gösteren PCR veya antijen testi istenildiği aktarıldı.



Son Güncelleme: 08.02.2022 13:09
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Umre ZiyaretiYeni Tedbirlerülkeye Giriş ProsedirleriPcr Test Zorunluluğu
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