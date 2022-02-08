Suudi Arabistan, umre ziyareti için yeni prosedürlerini açıkladı!

Koronavirüs tedbirleri kapsamından gerekli önlemlerin alınarak gerçekleştirildiği umre ziyaretlerinde yeni prosedürler belirlendi. Belirlenen prosedürler ise Suudi Arabistan yönetimi tarafından açıklandı.
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından umre ziyareti tedbirlerine dair yapılan yazılı açıklamada umre yada ziyaret amacıyla ülkeye gelen ziyaretçilerin bağışıklık durumlarına bakılmadan son 48 saat içerisinde alınan onaylı negatif sonuç gösteren PCR veya antijen testi istenildiği aktarıldı.
Son Güncelleme: 08.02.2022 13:09