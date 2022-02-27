Savaşın ortasında kalan Ukrayna’da bilanço giderek ağırlaşıyor!

Rusya güçlerinin Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 4. gününe girdi. Özellikle başkent Kiev'de sıcak çalışmalar halen devam ederken Birleşmiş Milletler (BM) ülkedeki sivil bilanço ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı düzenlediği saldırılar sonrasında bu güne kadar 64 Ukraynalı vatandaşın hayatını kaybettiği ve 240 Ukraynalı vatandaşın da yaralandığı bilgisine ulaşıldığı bildirildi.

'GERÇEK RAKAMLAR DAHA YÜKSEK'

Yapılan açıklamada ayrıca, ülkede ölü ve yaralı sayılarında gerçek rakamların çok daha yüksek olduğuna inanıldığı belirtilirken bunun nedeninin ise birçok can kaybıyla ilgili raporların henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmaması olduğu kaydedildi. Savaştan dolayı Ukrayna'da sivil altyapıya karşı verilmiş olan zararın, yüz binlerce vatandaşın elektrik ve su hizmetlerinden de mahrum bıraktığı aktarılan açıklamada Ukrayna'nın hem kuzey hem de doğu ve güney bölgelerinde 'insani durum' haritası çıkardığı kaydedildi.