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Rusya'ya karşı direnen Ukrayna'da eli silah tutan her sivil sokağa çıktı!

Ukrayna ile Rusya arasında başlayan savaşın 9. gününden son kale olarak görülen Kiev'de peş peşe patlamalar meydana gelirken eli silah tutan her sivilin direnişe geçtiği bildirildi.

04 Mart 2022 Cuma 14:12
Rusya'ya karşı direnen Ukrayna'da eli silah tutan her sivil sokağa çıktı!
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Rusya güçlerinin Ukrayna karşı başlattığı saldırılarında 9. güne girildi. Ülke genelinde bombardımanlar yoğun şekilde sürerken birçok bölgede de sıcak çatışmalar yaşanıyor. Rusya'nın birçok kenti kontrol altına almaya başlaması ve başkente kadar ilerleyişini sürdürmesinden dolayı Kiev çevresindeki tüm bağlantı köprülerinin havaya uçurulduğu öğrenildi.

Gece boyunca süren çatışmalarda Kiev'de de çok sayıda patlamaların meydana geldiği bildirilirken kentin banliyölerinde bir sıcak çatışmaların yaşandığı aktarıldı. Diğer taraftan eli silah tutan tüm Ukrayna halkı da Rus ordusunun şehir ve kasabalara girmesinin önüne geçebilmek için büyük direniş gösteriyor.

RUS KONVOYU ÇOK FAZLA İLERLEYEMİYOR!

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan bir açıklamada ise başken Kiev'e doğru yönelen Rus askerlerine ait konvoyun son 36 saat içerisinde çok fazla ilerleyemediği bilgisi paylaşıldı. ABD'den bir savunma yetkilisi ise Kiev'in yakınlarında olan bir bölgede büyük Rus askeri araç konvoyunun yakıt ve gıda azlığından dolayı durmak zorunda kaldığını söyledi.

64 kilometre uzunluğunda olduğu belirtilen Rus konvoyunun yavaş ilerlemesine gerekçe olarak ise yerel halkın askerlere karşı direnişleri gerekçe olarak gösterildi. 



Son Güncelleme: 04.03.2022 14:12
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Rusya Ukrayna SavaşıKiev DirenişiUkraynalı SivillerUkraynada Son DurumSivil Direniş
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