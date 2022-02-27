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Rusya'nın Ukrayna karşısında kayıpları hızla artıyor

Rusya'da resmi haber ajansı TASS, Rus ordusunun Ukrayna işgalindeki kayıplarla ilgili bir haber yayınladı. Haber hemen yayından kaldırılırken siber saldırı sonucu yanlışlıkla yayınlanan haber içeriğinde Rus ordusunun büyük kayıplar verdiği görüldü.

27 Şubat 2022 Pazar 13:36
Rusya'nın Ukrayna karşısında kayıpları hızla artıyor
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'tan Ukrayna'ya giriş yapan Rus ordusu, yaşadığı sıcak çatışmalarda Ukrayna karşısında ağır kayıplar vermeye devam ediyor. 24 Şubat tarihinden başlayan savaşta 4. güne girilirken Rusya'nın devlet haber ajansı TASS, yayınladığı ve hemen ardından kaldırdığı haber dünya basınında tartışma yarattı.

Söz konusu haberde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı gerçekleştirdiği işgalde verilen kayıplarla ilgili detayları paylaşırken haberin siber saldırı sonucu yanlıkla verildiği öne sürüldü ve haber yayından kaldırıldı. 

Rusya'nın Ukrayna'da verdiği zayiatları da açıklayan TASS'ın haberinde 4 gün içerisinde 14 uçak (13 savaş uçağı ve 1 IL-76), 8 helikopter, 536 zırhlı araç, 102 tank, 15 topçu tesisi işle birlikte 3 bin 500'den fazla askerin hayatını kaybettiği, yaralandığı ve esir alındığı belirtildi.



Son Güncelleme: 27.02.2022 13:36
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