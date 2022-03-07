Rusya'dan yeni savaş hamlesi! Parayla Suriyeli savaşçılar topluyor..

24 Şubat Perşembe günü Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasının hemen ardından iki ülke arasında başlayan savaşta tam 12 oldu. Rusya tarafından abluka altına alınmak istenen Ukrayna Ruslara ait tankları ve zırhlı araçlar imha ederken Ukrayna ordusunun daha önceden Kırım'da elde ettikleri şehir savaşı taktiklerini Rus ordusunda kullanarak adeta tarumar etti.

Ukrayna karşısında büyük kayıplar veren Rusya'nın da yeni bir savaş hamlesi içinde olduğu öne sürüldü. ABD merkezli Wall Street Jounal, Rusya'nın daha önceden şehir savaşlarını tecrübe etmiş olan Suriyeli savaşçıları Ukrayna'da kullanmak için topladığı iddia edildi.

WSJ, söz konusu haberi adını açıklamadığı üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığını belirtirken Moskova yönetiminin Ukrayna'da devam eden savaşın gidişatına göre farklı yöntem arayışında olduğunu da yazdı.

Rusya'nın daha önce Suriye'de yaşanan şehir savaşları sırasında sahada olan ve bu konuda tecrübe etmiş olan kişileri Kiev odaklı olarak toplayacağı ve topladığı bu savaşçılara da belirli bir maaş ödeyeceğinin ifade edildiği haberde kişilerle sınırlı süreli bir sözleşme yapacağı da aktarıldı.