Rusya’da Twitter’a erişim sağlanamıyor!

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlatmış olduğu işgal saldırıları sonrası pek çok ülke yaptırım kararları almıştı. Büyük tepkilere neden olan savaşın hemen ardından söz konusu diplomatik tepkilerin yanı sıra teknoloji alanında da Rusya tepki gösterildi.
TWİTTER'A DA ERİM SAĞLANAMIYOR!
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Rusya'daki birçok şehirden Twitter'a erişim sağlanamadığı bildirilirken gün içinde belli aralıklarla Facebook ve Instagram’a da erişim sıkıntıları yaşandığı öğrenildi.
Son Güncelleme: 26.02.2022 17:10