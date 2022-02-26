Rusya’da Twitter’a erişim sağlanamıyor!

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlatmış olduğu işgal saldırıları sonrası pek çok ülke yaptırım kararları almıştı. Büyük tepkilere neden olan savaşın hemen ardından söz konusu diplomatik tepkilerin yanı sıra teknoloji alanında da Rusya tepki gösterildi.

Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous topluluğu Rusya hükümetine ait intenet sitelerine siber saldırı düzenledi ve birçok haber sitesine erişim sağlanamadı. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından dün yapılan bir açıklamada ise sosyal medya platformu Facebook’a erişime kısmi olarak bir kısıtlama getirildiğini bildirmişti.

TWİTTER'A DA ERİM SAĞLANAMIYOR!

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Rusya'daki birçok şehirden Twitter'a erişim sağlanamadığı bildirilirken gün içinde belli aralıklarla Facebook ve Instagram’a da erişim sıkıntıları yaşandığı öğrenildi.